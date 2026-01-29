Festival di Sanremo, Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata: «Starò un passo indietro»

L'annuncio di Carlo Conti al Tg1: «Ha detto di sì rubando tempo al grande tour che sta preparando»

Sarà Achille Lauro a fare da co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti, intervenuto al Tg1 delle 20. «Comanda Carlo, io sono un umile conduttore, vedremo», ha commentato il cantante romano, rispondendo a una domanda sulla possibilità che all’Ariston possa anche cantare.

Conti: «Ci ha detto sì rubando tempo al suo tour»

Su quest’ultima possibilità, lo stesso conti ha glissato, limitandosi a un semplice: «Vedremo». Dopodiché, ha aggiunto: «Sicuramente farà il co-conduttore con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo».

Achille Lauro: «Un’emozione tornare all’Ariston»

Per Achille Lauro, si tratterà della quinta volta sul palco dell’Ariston, ma della prima nelle vesti di co-conduttore. Il suo esordio è avvenuto nel 2019 con “Rolls Royce”, seguito da “Me ne frego” (2020), “Domenica” (2022) e “Incoscienti giovani” nel 2025. «Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione, e poi con Carlo, dopo lo splendido festival dell’anno scorso con Incoscienti Giovani, non potevo chiedere di meglio. Le ultime esperienze in tv sono andate molto bene. E poi Carlo è maestro, io sarò un passo indietro», ha aggiunto il cantante.

Foto copertina: Lebonsky 360 / NPK