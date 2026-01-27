TonyPitony arriva in Rai, l’esordio con Fiorello e il piano per Sanremo: «Devono chiamarti: c’è una serata perfetta per te» – Il video

«A illuminare tutto con la sua genialità arriva TonyPitony» dice Fiorello del misterioso artista siciliano di cui è un fan entusiasta. Dopo il successo clamoroso sui social e nelle classifiche di streaming, cresce il sogno di vedere il cantante con la maschera di Elvis sul palco dell'Ariston

TonyPitony approda per la prima volta in Rai chiamato in diretta da Fiorello, che gli dedica ampio spazio definendolo un talento capace di illuminare «questo piattume musicale che affligge la scena italiana». L’artista, di cui nessuno conosce la vera identità né ha mai visto il volto, interviene in collegamento da Londra dove si trova in questo momento. «Non mi rendo conto del successo, e meno male», confessa durante la telefonata, scherzando sul fatto di stare leggendo un libro inesistente intitolato “Le 9999 foto dei piedi”: «In realtà non esiste, è un libro che prima bisogna scrivere e poi leggere». Riguardo alla sigla del FantaSanremo che lo ha reso ancora più popolare, Tony attribuisce il merito «al signor Papalina, che ha avuto fiducia in me», mentre smentisce categoricamente una sua partecipazione a Sanremo, pur assicurando che l’evento «farà ridere».

Il sogno di Fiorello

Lo showman rilancia con una proposta che suona come un desiderio personale: «Tony chiude i suoi concerti con My Way: il punto di arrivo della mia carriera sarà proprio duettare con te sulle note di My Way». Fiorello spinge ancora oltre l’ipotesi, immaginando uno scenario sanremese: «Se io fossi un cantante in gara a Sanremo, ti chiamerei per il duetto nella serata delle cover». La telefonata si conclude con un vero duetto in diretta, per quanto a distanza. E chissà quanto tempo passerà prima che il sogno di Fiorello non si realizzi.