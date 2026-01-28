Sanremo 26, ecco chi sono i più quotati per la vittoria

La vittoria del Festival arriva spesso prendendo vie tortuose e inaspettate, condizionate da molteplici parametri. Si punta su Paradiso e sul duo Fedez/Masini, ma attenzione agli esordienti come Eddie Brock, Ditonellapiaga e la coppia Colombre/Maria Antonietta

Tommaso Paradiso e la coppia Fedez/Masini: sono questi, già da tempo, a brani ancora inediti a tutti, i favoriti alla vittoria della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un trend che i preascolti riservati alla stampa con relativi pagelloni non hanno cambiato. Sia il cantautore romano che la nuova strana coppia del panorama italiano rimangono in vetta tra i potenziali vincitori secondo le quote rilasciate dalla Sisal, entrambi quotati a 6,00. Ma attenzione, Sanremo, specie negli ultimi anni, ci ha abituati alle sorprese, secondo gli esperti Sisal quest’anno potrebbe essere Sayf a stupire tutti. Il brano è piaciuto ai critici, lui è un artista molto in hype, per questo anche per lui la quota è 6,00. Buone le chance anche per Ermal Meta (quota: 7,50) che al netto di una canzone, anche questa mediamente piaciuta, arriva all’Ariston accompagnato da una fanbase molto appassionata.

I quotati a 12

Da questo punto in poi si smuovono le acque, i primi ascolti cominciano a delineare potenziali protagonisti della kermesse ligure. Tra questi sicuramente Ditonellapiaga che porta uno dei brani più intraprendenti e danzerecci della playlist di Carlo Conti. Non sarebbe una sorpresa vedere sul podio finale Arisa, una delle più belle voci femminili italiane di sempre, anche se in tanti hanno notato una reference alle colonne sonore della Disney. Fulminacci è uno dei più talentuosi cantautori della propria generazione e la sua Stupida sfortuna è una chicca che potrebbe mettere d’accordo pubblico e sala stampa. Serena Brancale torna all’Ariston l’anno dopo la coloratissima Anema e core, il brano è dedicato alla madre purtroppo scomparsa e ha un mood completamente diverso, un pezzo da signora della musica.

Eddie Brock, Nayt e Malika Ayane

L’esperienza con Olly dello scorso anno tende molti a puntare sulla vittoria di Eddie Brock, cantautore che ha sfondato su TikTok con Non è mica te. La sua Avvoltoi ha una struttura molto efficace e immediata e il pezzo potrebbe fare breccia nel pubblico, per questo Sisal lo quota 16,00. Quotati 20,00 Nayt e Malika Ayane, il primo non indossa i panni del cantante pop per l’occasione, resta quella penna infuocata rap che è sempre stata, così forse sarebbe più interessante valutare come viene quotato per il Premio della Critica Mia Martini. Tutti si aspettavano da Malika Ayane la classica ballatona elegante, invece lei propone un brano molto leggero ed efficace.

Le sorprese

Per chi volesse puntare su qualche sorpresa, i candidati più credibili sono certamente Maria Antonietta e Colombre (quota: 25,00). Molti potranno pensare che sono una coppia, anche nella vita, che copre lo slot lasciato scoperto, a Sanremo e nella musica italiana mainstream, dai Coma_Cose. In realtà parliamo di tutt’altro, i due si sono uniti in un lavoro per la prima volta nel 2025, per il resto hanno avuto una vita artistica separata, da colonne dell’indie italiano di un decennio fa. Il brano è divertente e ottimamente fatto. Come quello di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, rapper con venature pop interessanti, anche lui quotato a 25,00, che porta un brano intenso e che sicuramente piacerà.

Tutti gli altri

Trenta artisti sono tanti e non tutti possono portare a casa un risultato, la classifica molto lunga tenderà ad ingoiare la maggior parte dei lavori. A 33,00 sono quotati Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Levante e Luchè, ognuno di loro ha delle skills, i brani di Bravi e Nigiotti sono molto intimi e ben fatti, Levante è una delle migliori cantautrici italiane e Luché un rapper di enorme successo, il secondo tra i più followati su Instagram, per intenderci. Patty Pravo e Dargen D’Amico sono invece quotati a 50,00, di sicuro sono due che non presentano brani lontani dal loro repertorio, anzi, tutt’altro. A quota 66,00 troviamo Sal Da Vinci, Chiello e Mara Sattei, ma sono queste tre canzoni che certamente faranno discutere. Sal Da Vinci ha optato per un new neomelodico che farà ballare, Chiello ha uno dei pezzi migliori di tutto Sanremo ’26, Mara Sattei sceglie anche lei una ballad lontana dal suo universo con accenni urban. Anche tra i quotati a 100,00 ci potrebbero essere sorprese. Nella lista abbiamo: Raf, Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Francesco Renga, J-Ax. Soprattutto l’ultimo, che porta un rap/country molto divertente in stile Italiano medio che non è detto passi così inosservato come vuol far intendere Sisal. Gli altri effettivamente hanno proposto brani discretamente anonimi per spiccare. Addirittura a quota 200,00 troviamo Samurai Jay, Elettra Lamborghini e la coppia LDA-Aka 7even. Nei primi due casi si tratta di brani da puro intrattenimento, la loro vittoria non è solo improbabile è da considerarsi praticamente inverosimile. Gli ex Amici invece portano in gara un pezzo che è certamente tra le cose migliori fatte da entrambi. La vittoria, intendiamoci, rimane un’utopia, ma faranno certamente una buona figura.