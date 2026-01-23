Tiziano Ferro possibile superospite a Sanremo per lanciare il tour negli stadi

L'ultima volta che è stato all'Ariston era il 2020. Carlo Conti starebbe lavorando per averlo al suo fianco una sera

Per ora è solo una ipotesi, ma è bastata per accendere le speranze dei fans di Tiziano Ferro: il cantante potrebbe essere uno dei superospiti di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. L’indizio numero uno è legato al fatto che Ferro ha da poco pubblicato il suo nuovo disco “Sono un grande” e si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro e andrà avanti fino al 12 luglio facendo tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancora, Bari e Messina. Quale miglior “lancio” di una ospitata a Sanremo, dunque? Non che Tiziano Ferro ne abbia particolare bisogno, anche perché i fans aspettano il suo ritorno in concerto dal 2023.

L’ultima volta che Ferro è stato sul palco dell’Ariston è stato nel 2020: in quella edizione, condotta da Amadeus, il cantante era stato ospite fisso per 5 sere. Stavolta, invece, bisognerà accontentarsi di una sera soltanto, sempre che l’ipotesi su cui – secondo l’Adnkronos – Carlo Conti è al lavoro vada in porto.

Il toto-superospiti include anche altri nomi, tra cui quello di Eros Ramazzotti, che quest’anno festeggia i 40 anni dalla vittoria del festival nella categoria Big con “Adesso tu”, e dei Pooh, che quest’anno raggiungono i 60 anni di carriera.

In attesa che vengano svelati i nomi degli ospiti, lunedì 26 gennaio sarà il giorno delle canzoni in gara: le potranno ascoltare in anteprima i giornalisti (e ve le racconteremo anche noi qui su Open).