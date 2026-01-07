Max Pezzali al Festival di Sanremo 2026, sarà lui l’ospite fisso sulla nave: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

L'ex frontman degli 883 animerà l'«altro palco» di Sanremo ogni sera, dal 24 al 28 febbraio

Il direttore artistico e conduttore è confermato, così come i big in gara. Il Festival di Sanremo entra nel vivo e, come già avvenuto lo scorso anno, Carlo Conti ha scelto il Tg1 delle 20 per annunciare le prime novità dell’edizione 2026. Questa sera, mercoledì 7 gennaio, l’attenzione si è concentrata sull’ospite della nave che da alcuni anni affianca il palco dell’Ariston, attraccata davanti alla città durante la manifestazione canora.

L’annuncio di Carlo Conti

«Avete presente quella nave che getta l’àncora davanti a Sanremo e che negli anni passati ospitava ogni sera un protagonista?», ha spiegato Conti. «Ecco, quest’anno ci sarà un unico nome per tutte le sere: Max Pezzali». Il Festival è in programma dal 24 al 28 febbraio. Sul palco saliranno 30 artisti in gara, mentre restano ancora da definire eventuali co-conduttori e gli altri ospiti che completeranno il cast della kermesse più seguita della televisione italiana.

Verso #Sanremo2026: è Max Pezzali il primo super ospite. E lunedì nuovo annuncio di Carlo Conti al Tg1.#Tg1 pic.twitter.com/9fmBvTSNOm — Tg1 (@Tg1Rai) January 7, 2026

Foto copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA MAX PEZZALI | Una foto di Max Pezzali per l’uscita del singolo Qualcosa di nuovo