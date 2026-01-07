Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOCarlo ContiFestival di SanremoInformazioneLiguriaMax PezzaliMusicaRaiSuoni e VisioniTv

Max Pezzali al Festival di Sanremo 2026, sarà lui l’ospite fisso sulla nave: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1

07 Gennaio 2026 - 21:55 Alba Romano
embed
max-pezzali-sanremo-2026-carlo-conti
max-pezzali-sanremo-2026-carlo-conti
L'ex frontman degli 883 animerà l'«altro palco» di Sanremo ogni sera, dal 24 al 28 febbraio

Il direttore artistico e conduttore è confermato, così come i big in gara. Il Festival di Sanremo entra nel vivo e, come già avvenuto lo scorso anno, Carlo Conti ha scelto il Tg1 delle 20 per annunciare le prime novità dell’edizione 2026. Questa sera, mercoledì 7 gennaio, l’attenzione si è concentrata sull’ospite della nave che da alcuni anni affianca il palco dell’Ariston, attraccata davanti alla città durante la manifestazione canora.

L’annuncio di Carlo Conti

«Avete presente quella nave che getta l’àncora davanti a Sanremo e che negli anni passati ospitava ogni sera un protagonista?», ha spiegato Conti. «Ecco, quest’anno ci sarà un unico nome per tutte le sere: Max Pezzali». Il Festival è in programma dal 24 al 28 febbraio. Sul palco saliranno 30 artisti in gara, mentre restano ancora da definire eventuali co-conduttori e gli altri ospiti che completeranno il cast della kermesse più seguita della televisione italiana.

Foto copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA MAX PEZZALI | Una foto di Max Pezzali per l’uscita del singolo Qualcosa di nuovo

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Arisa «sottona» e perché usa le chat delle app di incontri. Le amicizie false con le altre cantanti e il complimento di Samuele Bersani

2.

La spilla contro Beatrice Venezi va a ruba: boom di ordini dai teatri di tutta Italia (e anche dall’estero)

3.

Quanto deve pagare Totti per il mantenimento di Blasi e dei figli? La parola torna al tribunale: al vaglio proprietà e conti correnti dei due ex coniugi

4.

Gran pezzo di Geolier con 50 Cent, Lama dei Coma_Cose debutta (bene) da solista – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

5.

Le spillette contro Beatrice Venezi vanno in ristampa, avviata una raccolta fondi: «Oltre 1.600 euro di donazioni in poche ore»

leggi anche
olly-new-york-times-balorda-nostalgia-hit-2025
CULTURA & SPETTACOLO

Il New York Times cita Olly, la sua «Balorda Nostalgia» è tra le più grandi hit italiane del 2025

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo ha aperto alla musica che ha successo lontano dalla tv. Ma ancora non abbiamo capito la lezione

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Bravi Levante e Kid Yugi, meno i Modà con Bianca Atzei, la storia dei Jalisse a Sanremo non fa più ridere – Le recensioni delle uscite della settimana

Di Gabriele Fazio
festival sanremo 2025 fedez masini bella stronza testo video
CULTURA & SPETTACOLO

È il terzo Sanremo di Fedez ma il primo da musicista. La storia degli altri due e quanto punta su quello 2026

Di Gabriele Fazio
sanremo canzoni titoli
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, ora il cast è al completo. Ecco le canzoni dell’Ariston: tutti i titoli e di cosa parleranno

Di Alba Romano