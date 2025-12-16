È il terzo Sanremo di Fedez ma il primo da musicista. La storia degli altri due e quanto punta su quello 2026

Il rapper quest'anno canterà insieme a Marco Masini il brano Male necessario. La volta da influencer, quella da protagonista dei gossip e perché questa potrebbe essere la volta giusta

Secondo i bookmaker Fedez e Marco Masini sono i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2026. Quota: 4,50. Sono valutazioni, è chiaro, basate esclusivamente sulla percezione, dato che nessuno ha ancora ascoltato, perlomeno pubblicamente e ufficialmente, le canzoni scelte da Carlo Conti, e l’annuncio dei titoli di domenica sera, forse per evitare il chiacchiericcio dello scorso anno, non è stato accompagnato da quello degli autori dei singoli brani, trasformando quindi tutto in una inutile passerella di volti. Insomma, di questi pezzi si sa solo titolo ed interprete. Nel caso del duo di favoriti Male necessario, canzone raccontata così durante la serata finale di Sarà Sanremo: «Un piccolo mantra – ha spiegato Fedez – per non dimenticare che le tempeste affrontate nella vita possono essere anche delle opportunità», «Ci siamo incontrati sotto questo aspetto – ha aggiunto Masini – Passare dal dolore è importante per riconoscere la felicità».

Come si sono conosciuti

Una spiegazione doverosa quella sull’incrocio delle vie di due artisti così dissimili per storia e contenuti, ma che ha già un precedente recente, lo scorso Festival di Sanremo, serata dei duetti, quando Fedez, che ai tempi ancora camminava sui cocci del castello Ferragnez, avendo a disposizione tutto il repertorio della musica mondiale, guarda caso, finì per scegliere di cantare Bella stronza, proprio mentre Chiara Ferragni parlava per la prima volta apertamente della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera. L’impressione in quel caso è che Masini servisse più a rendere legale un messaggio poco fraintendibile dal palco più in vista d’Italia. Quale è stata la molla per scegliere di tornare a strettissimo giro in Liguria non si sa, a questo punto della trama si sa solo, ma non è che con Fedez in questo senso si possa mettere la mano sul fuoco, che per lui sarà un Sanremo diverso dai precedenti.

Il 36enne milanese Federico Leonardo Lucia infatti si appresta ad affrontare il suo primo Sanremo da musicista. Il rapper e podcaster, al momento, a proposito di percezione, viene spontaneo definirlo così, non ha gossip che lo inseguono, la relazione con Giulia Honegger si svolge alla luce del sole, fortunatamente non ci sono nemmeno novità riguardanti la tenuta psicofisica che purtroppo lo ha tenuto per la gola per un lungo periodo, non ci sono nemmeno sgradevoli strascichi da post matrimonio con la Ferragni, in tutt’altro affaccendata al momento, e l’impressione è che possa finalmente concentrarsi esclusivamente sulle performance. Una grossa novità rispetto al passato, forse addirittura una conquista.

Il Festival del 2021 con Francesca Michielin

Si, perché Fedez è riuscito con strabiliante nonchalance negli anni a cambiare faccia alla sua attività pubblica con uno schiocco di dita. Questa infatti sarà la terza volta in Riviera per lui e ci arriverà in vesti completamente diverse dalle due precedenti.

La prima è stata nel 2021, Fedez ai tempi proveniva dalla pubblicazione di una serie di tentate hit come Problemi con tutti (Giuda), Bimbi per strada (Children), deviazione dall’originale di Robert Miles, e Bella storia, ma per tutti altro non era che la metà maschile dei Ferragnez, tanto che la prima stagione del docureality dedicato alla coppia era uscita giusto un paio di mesi prima. Fedez in quel periodo era giovane padre del delizioso Leone, Chiara Ferragni era agli sgoccioli della gravidanza che avrebbe portato alla nascita dell’altrettanto deliziosa Vittoria e per tutti la coppia rappresentava la Royal Family italiana, “influente” sugli italiani forse ancor più di quanto non lo sia mai stata quella inglese sugli inglesi. E, a proposito di “influenza”, noi, tutti, questo lo sappiamo perché i due portavano avanti un’accuratissima narrativa da famiglia del Mulino Bianco 2.0.

La vita da influencer

Scopriremo in seguito quanto quella narrativa fosse posticcia, ma sta di fatto che prevedeva più momenti di vita quotidiana dal mega appartamentone di City Life a Milano che lavoro in studio di registrazione. Ma non si tratta di un’impressione, nel dicembre del 2021 infatti Fedez accetta un’intervista “trappola” con Antonio Dikele, direttore di Esse Magazine, la più seguita rivista che si occupa di rap mainstream, storicamente non il “posto” in cui il Fedez artista è stato mai trattato con i guanti.

Proprio in quell’intervista, che creò enormi dibattiti, soprattutto per la brutta atmosfera che si venne a creare tra intervistatore ed intervistato, fu lo stesso Fedez a dichiarare, senza problemi e senza che nessuno ne rimanesse sconvolto, di essere più interessato in quella fase della propria vita al mondo della comunicazione, in pratica alla sua figura di moderna icona pop, all’attività di imprenditore digitale che alla pura e semplice carriera da rapper.

E con questa immagine infatti si presentò in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2021. Tutto chiaro, nitido, raccontato nei dettagli, a tal punto che rischiò anche l’esclusione quando per sbaglio postò una storia delle prove in studio, spoilerando in pratica 15 secondi del brano che avrebbero cantato sul palco dell’Ariston con Francesca Michielin. Una supremazia social che, al netto di una canzone piuttosto quadrata ed efficace, fece pensare a molti, potremmo dire a tutti, che, anche in quel caso, il duo avrebbe vinto in scioltezza la kermesse. A rovinare i piani spuntarono fuori i Maneskin e tutti sappiamo poi come è andata a finire. Chiamami per nome si classificò seconda, la band romana da lì prese il volo per la conquista del mondo.

Il Festival 2025, quello del gossip

Fedez viene annunciato da Carlo Conti nel cast di Sanremo ’25 un po’ a sorpresa, in quel momento l’attività musicale non andava oltre un dissing di bassa lega con Tony Effe che, a pochi mesi da quello storico tra due giganti americani come Kendrick Lamar e Drake, fece scappare a molti la ridarella. A proposito di annunci, non c’è niente da ridere invece sulle condizioni psicofisiche di Fedez, che in questa pausa purtroppo ha dovuto anche affrontare una diagnosi di tumore al pancreas e che quando deve annunciare il titolo e raccontare il brano Battito, sempre alla finale di Sanremo Giovani, appare visibilmente sconvolto, confuso.

Il pezzo è forse uno dei migliori mai proposti da Fedez che però viene bruciato da una serie di confessioni scioccanti che affida alle non proprio discrete orecchie di Fabrizio Corona, che proprio alla vigilia del Festival spiattella tutto sul proprio canale YouTube. Non entreremo nei dettagli di quel colpo sotto la cintura mediatico, soprattutto perché già raccontato e stracommentato, sta di fatto che Fedez sarà costretto a viversi quel Festival accompagnato da un coro di chiacchiericcio che metterà certamente, ancora una volta, in secondo piano, la sua attività di musicista. Ogni suo gesto artistico viene vivisezionato per scovare riferimenti, per unire i puntini con le rivelazioni di Corona, quale verso fosse dedicato a quale donna. E lui certamente, come già detto, ci mette il carico scegliendo di cantare con Masini Bella Stronza.

I pronostici

Il cast dello scorso anno del Festival di Sanremo era certamente più prestigioso, più sbrilluccicante, di quello che tra una manciata di settimane occuperà le assi del Teatro Ariston, ma Fedez era comunque nettamente in vetta alla classifica dei più seguiti sui social, cosa rilevante in una gara che si decide anche con il televoto, ma comunque non riuscì ad arrivare oltre la quarta posizione. Ora non resta che scoprire se anche stavolta lo stravantaggio social permetterà a questa nuova strana coppia della musica italiana di far impennare l’attenzione del pubblico verso il primo Fedez sanremese a vestire i semplici panni da concorrente e se questi panni saranno talmente graditi da permettergli di conquistare finalmente la classifica finale e non solo quella dei più seguiti su Instagram.