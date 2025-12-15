Sanremo, ora il cast è al completo. Ecco le canzoni dell’Ariston: tutti i titoli e di cosa parleranno

L’annuncio durante l’ultimo atto di “Sarà Sanremo”, durante cui Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sono guadagnati gli ultimi due posti disponibili tra le Nuove Proposte

La formazione di cantanti che salirà sul palco del Teatro Ariston tra il 24 e il 28 febbraio 2026 è ora al completo. Sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci gli ultimi due nomi che, grazie alle loro performance a Sarà Sanremo, si sono guadagnati l’accesso al principale palcoscenico italiano nella categoria delle Nuove Proposte, raggiungendo così Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, già ammessi alla kermesse dopo la selezione di Area Sanremo. La serata conclusiva del talento condotto da Gianluca Gazzoli e Carlo Conti è stata anche occasione per i 30 Big di presentare il titolo della canzone che porteranno al Festival di Sanremo e anticipare – con un rapidissimo flash – l’argomento o il sentimento che li ha spinti a scrivere quei testi.

Le canzoni in gara: titoli e temi

Dal ritorno di Fedez in coppia con Masini, a vecchie glorie come Ermal Meta e Raf fino a novità assolute e ritorni di fiamma. Tra i Big scelti da Carlo Conti ce n’è per tutti i gusti. Ecco i titoli delle canzoni che cattureranno l’Italia per cinque giorni il prossimo febbraio:

Arisa – Magica favola: l’importanza di ritrovare l’innocenza infantile

Bambole Di Pezza – Resta Con Me: racconta la sorellanza fra donne

Chiello – Ti penso sempre: pensieri sospesi tra l’inizio e la fine di qualcosa

Dargen D’Amico – AI AI: si ispira alla biodiversità delle regioni per stimolare una musica «biologica»

Ditonellapiaga – Che fastidio!: brano ironico e pungente

Eddie Brock – Avvoltoi: parla di un amore struggente e della capacità di riconoscerlo

Elettra Lamborghini – Voilà: una canzone da ballare

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare: racconta momenti in cui si tocca in fondo e ci si deve rialzare

Ermal Meta – Stella stellina: parla di una bambina dal punto di vista di uno sconosciuto

Fedez & Masini – Male necessario: ricordare che le tempeste che si affrontano possono essere opportunità

Francesco Renga – Il meglio di me: riflessione sulla crescita personale e le fragilità

Fulminacci – Stupida sfortuna: una passeggiata notturna solitaria alla ricerca di qualcosa

J-AX – Italia starter pack: spiega cosa serve per vivere in Italia

LDA & AKA 7even – Poesie clandestine: tratta di un amore viscerale

Leo Gassmann – Naturale: un invito ad andare oltre le apparenze

Levante – Sei tu: racconta l’amore e la sua potenza

Luchè – Labirinto: sui pensieri ossessivi

Malika Ayane – Animali notturni: racconta la notte

Mara Sattei – Le cose che non sai di me: racconta una storia d’amore

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta: parla del diritto di tutti a essere felici

Michele Bravi – Prima o poi: racconta le persone fuori posto

Nayt – Prima che: i l desiderio d’incontrarsi senza maschere e senza schermi

l desiderio d’incontrarsi senza maschere e senza schermi Patty Pravo – Opera: unacanzone nata da un sogno

Raf – Ora e per sempre: parla di una lunga storia d’amore che attraversa i decenni

Sal Da Vinci – Per sempre sì: celebra il “sì” che unisce due persone per sempre

Samurai Jay – Ossessione: un brano che parla di musica, donne e vita

Sayf – Tu mi piaci tanto. Una fotografia del stato d’animo e dello stato della società

Serena Brancale – Qui con me: una lettera alla persona più importante della sua vita

Tommaso Paradiso – I romantici: una dedica d’amore

Tredici Pietro – Uomo che cade: racconta di come ci si può rialzare dopo un brutto periodo

Per le quattro nuove proposte, invece, ci saranno: