Sanremo 2026, Sal Da Vinci – «Per sempre sì»
Sal Da Vinci approda a Sanremo 2026 con Per sempre sì. All’Ariston era già salito nel 2009, giovane e ancora in piena fase di scoperta artistica. Lo scorso anno è tornato sul palco durante l’esibizione dei The Kolors sulle note del suo tormentone Rossetto e Caffè, brano diventato virale e capace di farlo riscoprire al pubblico. Ora si rimette in gioco tra i Big. Per sempre sì è una celebrazione dell’amore come scelta consapevole e promessa duratura. Il brano racconta un sentimento che cresce nel tempo, affronta ostacoli e si rafforza attraverso le difficoltà, fino a trasformarsi in un impegno profondo e definitivo. «Celebra la più grande promessa che uno possa fare nella vita, quel sì che unisce per sempre due anime», ha dichiarato il cantante.
Estratto del testo «Per sempre sì» di Sal Da Vinci
«È cominciato tutto quanto dal principio
lo che per te ero solo
un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò».
Testo: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Alessandro Da Vinci
Musica: Sal Da Vinci, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Augenia Mimone, Federica Abbate, Alessandro La Cava