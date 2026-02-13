Sanremo 2026, chi sono i co-conduttori e le co-conduttrici del Festival: le scelte di Carlo Conti

Comicità, moda, cinema e musica: chi affiancherà il presentatore toscano nella 76esima edizione della kermesse

È tutto pronto per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno Carlo Conti firma la direzione artistica e la conduzione. Alla sua quinta esperienza alla guida della kermesse più seguita d’Italia, ha deciso di puntare su un mix che intreccia tradizione e prestigiose incursioni internazionali dal mondo della moda, del cinema, della musica e della comicità. La vera sorpresa di questa edizione è la presenza stabile di Laura Pausini: non più semplice super ospite, ma co-conduttrice per tutte e cinque le serate, in onda su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio.

Chi affianca Carlo Conti?

Il presentatore toscano ha voluto con sé Can Yaman, l’attore turco protagonista di Sandokan, l’attrice Pilar Fogliati, volto noto di numerose fiction Rai, l’energia del cantante Achille Lauro e la verve comica di Lillo, insieme al fascino di Irina Shayk e all’ironia di Nino Frassica. Diverso l’epilogo per Andrea Pucci, scelto da Conti per affiancarlo nella terza serata, il comico ha deciso di rinunciare all’incarico dopo le polemiche esplose in seguito all’annuncio della sua presenza.

La sua partecipazione aveva infatti scatenato un acceso dibattito sui social, dove è stato accusato di misoginia, razzismo, simpatie fasciste. Di fronte alle contestazioni, Pucci ha preferito fare un passo indietro. In sua difesa erano intervenuti anche diversi esponenti politici, tra cui la premier Giorgia Meloni, che avevano puntato il dito contro la «deriva illiberare della sinistra». Torna inoltre sul palco dell’Ariston Gianluca Gazzoli, conduttore della gara delle Nuove Proposte.

Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori e le co-conduttrici serata per serata