La top model Irina Shayk sarà co-conduttrice a Sanremo. L’annuncio di Conti: «Non vedo l’ora di incontrarla»

A due settimane dall'inizio del Festival, il direttore artistico parla a Vanity Fair: «Ecco come ho scelto i brani in gara»

«Nella serata di giovedì insieme a me e a Laura Pausini ci sarà una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla». La rivelazione di Carlo Conti arriva ancora una volta via Instagram. Shayk, di origine russa, è nota soprattutto per la relazione avuta con Cristiano Ronaldo tra il 2010 e il 2015.

Le previsioni sugli ascolti del Festival

A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, il direttore artistico ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui non commenta però le polemiche sull’invito (e poi la rinuncia) del comico Andrea Pucci. «Dal mio primo Festival, era il 2015, per Sanremo è stato un crescendo che l’ha portato, di conduzione in conduzione e di edizione in edizione, al successo di oggi. A questo punto, resta solo da battere il mio record dello scorso anno. E, se non lo faccio, pazienza: sarò ancora più sereno a sapere che non ho vinto contro me stesso», dice Conti nell’intervista a Vanity Fair.

Il metodo di Carlo Conti per scegliere le canzoni di Sanremo

Per quanto riguarda, invece, il metodo con cui sceglie le canzoni, il conduttore toscano rivela: «Il primo ascolto avviene sempre a basso volume e mentre faccio altro. Riesco a capire il vero potere di una canzone solo ascoltandola come sottofondo. Poi, ovviamente, conta quello che io chiamo il “bouquet”: è fondamentale il mix di generi che porti sul palco di Sanremo. Quest’anno c’è una grande varietà di rock, rap puro, pop, ritmi latini, country e molte, molte ballad».

Foto copertina: EPA/Martin Divisek | La modella russa Irina Shayk a un evento per il calendario Pirelli 2026