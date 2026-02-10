Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: Tiziano Ferro super ospite per la serata di martedì 24 febbraio – Il video

L'artista non ha mai gareggiato per il Festival, ma è stato più volte ospite della kermesse

«Tiziano Ferro!!! Martedì 24 super-ospite a Sanremo!!!». Lo annuncia Carlo Conti sui social con un video. «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito – ha aggiunto – quindi l’appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24 febbraio alla prima delle serate di Sanremo 2026». Una ospitata che Open aveva previsto e anticipato nei giorni scorsi.

Tiziano Ferro e il suo rapporto con il Festival di Sanremo

Tiziano Ferro non ha mai gareggiato sul palco dell’Ariston, ma è stato protagonista diverse volte come ospite del Festival, in particolare nel 2006, 2007, 2015, 2017 e nel 2020 come ospite fisso. Il cantante, che ha pubblicato il nuovo album Sono un grande il 24 ottobre scorso. Ha un grande rapporto d’amicizia con Laura Pausini, che quest’anno è co-conduttrice. Forse è stata proprio lei a convincerlo per un suo ritorno.