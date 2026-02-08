Lazza è ancora milionario ma dopo Cenere i suoi guadagni si sono dimezzati. Mamma Francesca amministra la sua società come una formichina

Approvati in gran ritardo i conti della sua J srl che incassa i diritti musicali del rapper. Giù incassi e anche i guadagni, che però restano altissimi per il settore

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, continua ad essere uno dei rapper che guadagna di più, ma non è riuscito a superare i ricavi ottenuti con il suo brano «Cenere» lanciato al Festival di Sanremo 2023. Gli incassi dell’ultimo bilancio della sua J srl, che ne gestisce i diritti musicali, si sono quasi dimezzati. Il fatturato della società è sceso infatti da 5,065 a 3,094 milioni di euro, che restano una cifra importante nel settore. Stessa sorte per i guadagni, scesi da 1,646 milioni di euro a 930.039 euro.

Salgono i risparmi in banca per decisione della madre, che amministra il rapper

I conti della J srl sono quelli del 2024, ma il bilancio è stato approvato in assemblea solo alla fine del 2025 con grande ritardo e il deposito nel registro della Camera di commercio è avenuto solo a 2026 inoltrato. Lazza possiede il 70% della società mentre la mamma del rapper ha il restante 30%. All’anagrafe la mamma è Francesca Liseno ed amministra i conti di ogni avventura imprenditoriale del figlio e prova in qualche modo a gestirlo.

La liquidità e gli investimenti della società sono rilevanti: ammontano a 2,265 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1,752 milioni di euro dell’anno precedente. L’idea della mamma di Lazza è infatti quella di mettere da parte la maggioranza dei guadagni del figlio. Non ha investito sul mattone, preferendo un leasing di cui restano da pagare quote per 850.200 euro. Gli utili annuali sono stati solitamente accantonati nel bilancio, andando ad alimentare la riserva straordinaria e consentendo un patrimonio netto di 3,298 milioni di euro distribuibile alla bisogna.

Jacopo Lazzarini con la compagna Greta Orsingher e il primo figlio nato dalla loro unione

L’amore di Lazza per la mamma commosse il pubblico a Sanremo, ma non a San Siro: ecco perché

Mamma Francesca è ben nota anche al grande pubblico, fin da Sanremo 2023. Quella volta Lazza decise in diretta tv di consegnarle il mazzo di fiori donato dal Comune di Sanremo a tutti i cantanti a fine esibizione. Lazza spiegò che la mamma era la persona più importante della sua vita anche professionale e andò ad abbracciarla davanti alle telecamere, commuovendo il pubblico generalista della tv che ancora non lo conosceva a fondo. Ha invece causato qualche polemica nel luglio scorso a San Siro la decisione di Lazza di chiamare la mamma sul palco per ringraziarla e donarle una preziosissima borsa Birkin di Hermes. Anche molti fan hanno commentato negativamente sulla rete l’esibizione della propria ricchezza in pubblico che quel gesto comportava.