Lazza e la Birkin di Hermès regalata alla madre sul palco di San Siro: è polemica – Il video

Era il suo primo San Siro e lo ha voluto celebrare in grande, ma non sono mancate le polemiche. Lazza ha cantato allo stadio Meazza mercoledì 9 luglio per la prima volta nella sua carriera. Tre ore di concerto ininterrotto in cui ha portato sul palco il padre, la nonna, la compagna e anche la madre, a cui ha voluto regalare una Birkin di Hermès sotto gli occhi di decine di migliaia di spettatori. In molti hanno apprezzato la performance, ma hanno criticato il gesto plateale, che ostenta un oggetto di lusso valutato oggi tra i 20mila e i 55mila euro.

Tre ore di concerto con il sostegno di tutta la famiglia

La madre di Lazza è stata la prima ospite del grande concerto di San Siro, durato tre ore, per un totale di 40 brani eseguiti. Sul palco, in realtà, è salita man mano tutta la famiglia. «Vieni socia, volevo farti vedere che meraviglia. Questo è merito tuo e anche se un giorno ci scorniamo e pure l’altro, mi sembra giusto ringraziarti», le ha detto davanti a 50mila spettatori. Le ha poi consegnato l’iconico sacchetto in carta arancio, con dentro l’ancor più iconica Birkin di Hermès. Si tratta di una borsa che ad oggi può valer fino a 55mila euro e che prevede uno sforzo non indifferente anche solo per riuscire ad essere reperita sul mercato.

Le polemiche sul gesto plateale

Non sono mancate le critiche da parte di chi sostiene che il cantante abbia esagerato con l’ostentazione. La borsa è un oggetto di lusso e anche se può assumere per lui un significato simbolico, dato che in una delle sue canzoni, Re Mida, promette alla madre di «regalarle una Birkin», secondo alcuni non era necessario che lo facesse in pubblico. Il giornalista Mario Manca, in un post su Instagram ha spiegato come, secondo lui, il gesto è stata più una dimostrazione di successo verso il pubblico, che un regalo per la madre. «Sfoggiare una Birkin significa aver fatto fortuna e immagino che Lazza, regalandola in favore di fotocamere alla mamma, volesse dimostrare a tutti proprio questo», ha scritto, aggiungendo che in realtà tutto questo faccia parte della dialettica tipica del rap, che avrebbe «più a cuore la ricezione esterna che il cuore delle cose».

Lo scambio di battute con il padre e il concerto come una Champions

A salire sul palco, oltre alla madre, anche la nonna (chiamata sul palco per il brano Cenere, con cui il cantante ha conquistato il secondo posto a Sanremo 2023), il padre e la compagna del rapper, Greta Orsingher, con cui ha avuto il suo primogenito nel novembre del 2024. Prima del brano Dolcevita, alla fine del concerto, il rapper ha dialogato con suo padre facendo commuovere il pubblico. «Papà… Ti ricordi quella volta che siamo andati al derby? Ti ho detto: ‘Fra due anni, questo stadio lo riempio io’. Quella partita l’abbiamo persa, ma stasera l’abbiamo vinta insieme».