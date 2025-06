Fuori strada Renato Zero e Giorgia. Capolavoro Fabri Fibra, forza Blanco – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Più la stagione infiamma le nostre vite, più i dischi rimangono al fresco in casa, in attesa del prossimo autunno. Un ultimo sussulto prima di buttarci a piè pari tra le hit da bagordo: l’album di Fabri Fibra, che è davvero un capolavoro. Ma, dicevamo, sono i singoli a prendersi la scena estiva, così vuole la tradizione. Prosegue su un’ottima scia il rientro nel mainstream di Blanco, bene Dargen D’Amico e Frah Quintale, poghiamo di gioia dinanzi al rock dei Ministri e ce la balliamo come si deve sulle note architettate dalle dj di fama mondiale Giolì & Assia. Notevoli anche i pezzi di Francamente e Amalfitano. Altrettanto ricca la sezione dedicata ai bocciati: da brividi (non di quelli piacevoli) le due cover di Renato Zero; Andrea Bocelli ci spara un pistolotto pop accompagnato da Sinner; Giorgia si tuffa in un teen drama che le dona pochino e Rocco Hunt e Noemi tentano il tormentonaccio di bassa lega. Male ai limiti dell’incredibile invece il nuovo pezzo di Bello Figo, oggetto misterioso della discografia italiana. Chicca della settimana: So What, nuovo brano di quel fenomeno assoluto di Ste. A voi tutte le nostre recensioni alle nuove uscite della settimana.