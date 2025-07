L’estate secondo Clementino e Ditonellapiaga, l’omaggio di Franco126 a Pino D’Angiò – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Intrepida contro le alte temperature, l’industria discografica italiana, anche una volta scoccato luglio, prosegue a produrre una gran quantità di musica. E menomale, verrebbe da pensare ascoltando il magnifico producer album di Shablo, una meravigliosa immersione nelle atmosfere della musica black. Segnaliamo anche l’uscita del nuovo disco di Aleandro Baldi, nonché quello di cover firmato dalla giovane e bravissima Etta. Riteniamo invece ancora insufficienti gli album di Medy e Icy SubZero. Molto meglio la sezione singoli, che apriamo con un ottimo Clementino e due mini EP imperdibili firmati da Anna Castiglia e Ditonellapiaga. Da ammirare con gli occhiali da sole per non farsi accecare per la bellezza, il brano che mette insieme Pino D’Angiò e Franco126. E, a proposito di collaborazioni, ci teniamo gelosamente da parte quella tra Venerus e Marco Castello, quella tra Camilla Sparksss e Francesco Bianconi, nonché quella tra Pierdavide Carone e il Coro Lirico Siciliano. Non mancano anche in questa sezione le bocciature: il brano di Side Baby per esempio, merita un tunnel degli orrori, Alberto Urso, come sempre, non convince, come nemmeno questo tentato tentativo di tormentone tra Welo e i Sud Sound System. Non sono state inventate invece parole sufficienti per descrivere la nostra espressione ascoltando il brano firmato da Francesca Cipriani. Si proprio lei. A salvarci la chicca della settimana: Quasi all’improvviso di Ceneri. A voi tutte le nostre recensioni alle principali nuove uscite italiane della settimana.