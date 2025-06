È morto Giovanni Di Cosimo, addio al trombettista di Propaganda Live: «Salutiamo un fratello dal cuore gentile»

Il lutto per lo staff di Diego Bianchi, dopo quello avvenuto lo scorso aprile con la scomparsa della violinista Valentina del Re

È morto a 61 anni Giovani Di Cosimo, trombettista di Propaganda Live su La7. È dal profilo Instagram del programma condotto da Diego Bianchi che è stata diffusa la notizia della scomparsa del musicista. «Con immenso dolore – si legge nel post – salutiamo Giovani Di Cosimo, il nostro amico, fratello, trombettista dal cuore gentile. Siamo vicini con tutto l’affetto possibile ai suoi cari, a sua figlia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Giovanni, il tuo sorriso, la tua umanità, la tua arte rimarranno con noi, sempre».

L’addio a Di Cosimo dopo Valentina del Re

Di Cosimo lascia «un vuoto nel mondo della musica e tra i colleghi del programma», dove ormai era una presenza fissa e un volto noto al pubblico, come si legge sul sito di La7. Un lutto per il programma satirico che segue quello dello scorso aprile, quando Zoro e soci avevano pianto la scomparsa della violinista Valentina del Re.

Giovanni Di Cosimo: dalla formazione classica al successo televisivo

Gli inizi e la formazione

Giovanni Di Cosimo aveva alle spalle una solida formazione musicale, conseguita al prestigioso Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Una base classica che poi avrebbe saputo mescolare con sonorità diverse, creando un linguaggio musicale tutto suo.

I primi progetti musicali

Nel 2001 ha dato il via a un’avventura che lo avrebbe fatto conoscere nel panorama musicale italiano: “Etruria Criminale Banda”. Un progetto di cui è stato ideatore, compositore e produttore, che nel 2005 si è concretizzato nell’omonimo album. Qualche anno dopo, nel 2011, è arrivato “Giovanni Di Cosimo NU5TET”, nato dal progetto “Giovanni Di Cosimo NU” e che ha mostrato ancora una volta la sua versatilità artistica.

L’approdo in televisione con Propaganda Live

Il grande salto è arrivato nel 2013, quando ha iniziato a collaborare con il team di Diego Bianchi. Prima come curatore delle musiche, poi come parte integrante del gruppo creativo. Il suo contributo si è rivelato fondamentale per il successo della trasmissione, prima con Gazebo e dal 2017 come membro fisso della band di Propaganda Live. Sul palco televisivo ha condiviso la scena con musicisti di calibro come Roberto Angelini alla chitarra, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Daniele Rossi alle tastiere, Daniele Tittarelli al sassofono e Kyung-Mi Lee al violoncello.