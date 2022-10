Diego Bianchi di nuovo positivo, Zoro costretto a condurre da casa Propaganda live: «L’ho beccato tra i palazzi del potere»

«Se la fortuna è cieca, Il Covid ci vede benissimo» dice Diego Bianchi in apertura della puntata di oggi 14 ottobre di Propaganda live su La7, che è costretto a condurre da casa. Zoro era già risultato positivo al Coronavirus, come lui stesso ha ricordato: «Ho fatto doppietta. Dopo sei mesi me lo sono ripreso». Bianchi dice di aver lavorato tutta la settimana senza problemi, girando tra Camera e Senato e seguendo i voti che hanno portato alle elezioni dei nuovi presidenti. E proprio lì sospetta che il virus lo abbia beccato: «È successo tra i palazzi del potere – scherza Bianchi – E non saprei con chi prendermela, se non con la nuova legislatura che come vedete non fa prigionieri». Con un po’ di amarezza, Bianchi ha poi spiegato: «Chi mi conosce sa come sono paranoico, metto la mascherina anche al chiuso. Ma vabbè è andata così».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: