Torna Propaganda Live, Sangiuliano manda il curriculum: «Ho fatto tutto questo casino per voi» – Il video

In molti hanno manifestato la loro delusione: il caso Boccia che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano è arrivato “troppo presto”, prima dell’inizio della nuova stagione di Propaganda Live che all’ex ministro della Cultura ha sempre dedicato molte attenzioni. E così per lanciare la nova edizione, all via da venerdì 13 settembre, è Alessio Marzilli a parlare con Sangiuliano in una (finta) intervista in cui viene svelato il motivo per cui è esplosa questa vicenda. «Caro Makkox, caro Diego Bianchi», è lo stesso Marzilli a leggere la lettera rivelatrice, «ho fatto tutto questo casino per voi. Sono anni che provo a iscrivermi come pubblico per Propaganda Live, senza mai un riscontro positivo. Credo di meritarmi questo posto, cosa posso fare di più? Vi prego, ditemelo». La vicenda però non è ancora conclusa, per cui c’è da aspettarsi che il programma in qualche modo ci tornerà. Tra gli ospiti della prima puntata, la campionessa olimpica Sofia Raffaeli accompagnata dalla sua allenatrice Claudia Mancinelli, Andrea Pennacchi e la stand upper Simonetta Musitano, la cantante Tahnee Rodriguez, e poi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. In un reportage, Diego Bianchi racconterà con il suo registro unico la convention dei democratici a Chicago, la prima con Kamala Harris, candidata alla presidenza degli Stati Uniti.

