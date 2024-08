La magia di Sofia Raffaeli: è bronzo alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica ritmica

Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica ritmica individuale: è la prima volta che una azzurra ci riesce. Dopo un errore con la palla e le difficoltà col cerchio l’azzurra era scivolata al quarto posto, salvo poi riprendersi con le clavette conquistando la terza posizione. Qui Sofia è stata ineccepibile. E con il nastro è riuscita a confermare il posto. Ottavo posto per Milena Baldassarri.

Farfalle in finale

Intanto le farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris strappano il biglietto per la final eight con il secondo totale, 69.350, frutto del miglior esercizio di giornata ai cinque cerchi, premiato con uno stratosferico 38.200, e di un 31.150 nel misto. Il sesto parziale con il doppio attrezzo – comunque sufficiente per garantire alle azzurre la finale di domani (a partire dalle 14.00) – è stato la naturale conseguenza di un brutto nodo a un nastro che ha, di fatto, vanificato molte delle successive difficoltà. In testa c’è la Bulgaria con 70.400, staccata di un punto e spicci. “Mi va bene così – ha dichiarato la dt Emanuela Maccarani in zona mista – la seconda piazza ci dà la carica senza avere la pressione del primo. Le ragazze sono perfettamente consapevoli di quello che possono fare. Questa squadra è da medaglia”. Terzo posto provvisorio per l’Ucraina.

