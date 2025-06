«Il tuo tennis? Manca di intensità»: Djokovic provoca Sabalenka. Lei replica: «Eri il mio preferito, ora non più». Il siparietto alla vigilia di Wimbledon – Il video

Durante il media day del torneo, il campione serbo ha fatto irruzione nella conferenza stampa della numero 1 del tennis femminile, regalando un momento divertente tra sorrisi e prese in giro amichevoli

Scambio di battute – e qualche frecciatina – tra Novak Djokovic e Aryna Sabalenka alla vigilia di Wimbledon 2025. Durante il media day del torneo, il campione serbo ha fatto irruzione nella conferenza stampa della numero 1 del tennis femminile, regalando un momento divertente tra sorrisi e prese in giro amichevoli. I due si sono allenati insieme in vista dell’inizio del torneo, previsto per lunedì 30 giugno. Ed è proprio da lì che parte lo scambio.

La provocazione di Djokovic e la risposta di Sabalenka

«Tutti mi chiedono di cosa abbiamo parlato dopo l’allenamento», dice Sabalenka a Djokovic riferendosi ai giornalisti. «Ma prima di tutto, voglio sapere io una cosa: come valuti il mio gioco? Come ti sono sembrata?». Djokovic risponde con un sorriso: «Posso essere onesto?», scherza. «Sei una tennista di grande talento. Hai ottimi colpi, una tecnica solida… Ma posso dirlo davvero? Ti manca un po’ di intensità. Dovresti metterci più energia, altrimenti è tutto un po’ troppo piatto». Le parole del serbo, chiaramente pronunciate in tono provocatorio, hanno scatenato le risate in sala stampa. Sabalenka ha subito colto l’occasione per rispondere con ironia: «Questo tizio era il mio giocatore preferito… Ma adesso non più!». Un siparietto leggero che ha regalato un momento di leggerezza prima dell’inizio dello Slam londinese, mostrando la complicità tra due tra i protagonisti più attesi del torneo.