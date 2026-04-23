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Claudio Ranieri dice addio alla Roma. Atteso l’annuncio del club giallorosso

23 Aprile 2026 - 19:27 Stefania Carboni
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claudio ranieri
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Il passo indietro dopo lo scontro con il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini

Claudio Ranieri sta per lasciare il suo ruolo di senior advisor dell’As Roma. Sarebbe atteso a breve un comunicato della società giallorossa che dovrebbe ufficializzare il divorzio con l’ex tecnico. Il passo indietro arriva dopo le divergenze delle scorse settimane con il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini. Filtrano indiscrezioni che confermano come il dialogo tra le parti sia ormai ai titoli di coda, con la chiusura che potrebbe essere formalizzata a breve. 

Le sue ultime parole al Coni: «Tutti uniti per un unico scopo»

L’ex tecnico aveva parlato oggi dal Salone d’Onore del Coni lanciando un messaggio in vista delle ultime cinque giornate di campionato. «Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto, quindi forza sempre comunque vada. Ora siamo tutti uniti per un unico scopo!», ha dichiarato. Ricevendo il Premio Città di Roma organizzato da Opes ha preferito non parlare di Gasperini. «Credo si debba ripartire dalla base e far giocare più italiani perché i nostri ct oggi hanno poca scelta».

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