Camila Giorgi incinta torna in campo, l’annuncio ufficiale a due anni dall’addio. La fuga e i guai in tribunale: perché ci ha ripensato

La tennista azzurra si prepara anche ad aprire una sua accademia, mentre a settembre diventerà madre. I guai giudiziari e il trasferimento in Argentina apparso a tanti frettoloso. Tutto alle spalle ora, per l'ex numero 26 al mondo che torna a programmare il suo futuro da sportiva a 34 anni

Camila Giorgi tornerà a competere nel circuito Wta nel 2027. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram, rispondendo a una domanda di una tifosa nelle stories: «Se tornerò in campo? Yes, nel 2027». Un annuncio che arriva a quasi due anni dall’ultima partita ufficiale, disputata nel maggio 2024. L’ex numero 26 del mondo aveva già fatto capire le sue intenzioni a metà marzo durante un’intervista a Verissimo, su Canale 5: «Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca». Al momento Giorgi è in attesa del primo figlio, un maschio, che dovrebbe nascere a settembre, avuto dall’ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti, che è anche il suo compagno di vita.

Chi è Camila Giorgi: i titoli e la carriera nel circuito internazionale

In carriera l’azzurra ha conquistato quattro titoli Wta. Il più prestigioso resta il Wta 1000 di Montreal nel 2021, dove superò in sequenza Mertens, Kvitova, Gauff, Pegula e in finale Pliskova. Prima di quel trionfo aveva vinto a ‘s-Hertogenbosch nel 2015 su Bencic, a Linz nel 2018 su Alexandrova e a Merida nel 2023 su Peterson. Ha collezionato anche sei finali perse, tra il 2014 e il 2019, a Katowice, Linz, Washington e al Bronx.

I guai giudiziari, il trasferimento in Argentina e l’Isola dei famosi abbandonata

Nel finale della sua prima vita sui campi, Giorgi ha dovuto fare i conti con una serie di vicende giudiziarie controverse. La più nota riguarda l’inchiesta della Procura di Vicenza sui falsi vaccini Covid per ottenere il Green Pass, caso che coinvolse anche la cantante Madame. A gennaio 2025 Giorgi aveva chiesto il rito abbreviato, a differenza del resto della sua famiglia che aveva invece scelto di patteggiare. Sul fronte fiscale, invece, era stata indagata per omessa dichiarazione dei redditi con un debito tributario stimato intorno ai 464mila euro riferito al 2016, mentre nel 2023 è stata assolta dal tribunale di Prato per un caso analogo relativo agli anni 2013-2014. Dopo il ritiro, Giorgi si è trasferita a Buenos Aires, ma i suoi legali hanno smentito ogni voce di irreperibilità, precisando che avrebbe affrontato i processi, come riportato dal Corriere del Veneto. Nel 2025 aveva partecipato all’Isola dei famosi, abbandonando però il reality per gravi motivi familiari.