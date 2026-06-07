Paura in campo per Eriksen: nuovo malore durante Danimarca-Ucraina. Il medico: «È cosciente, ora analizziamo il pacemaker». Partita annullata – Il video

Il 34enne danese si è accasciato a terra toccandosi il petto nel secondo tempo, l'amichevole è stata definitivamente sospesa. Ma il peggio sembra passato: il calciatore si è rialzato ed è salito in ambulanza sulle sue gambe

Attimi di puro terrore per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, oggi 34enne, è stato colto da un nuovo malore in campo durante la partita amichevole tra Danimarca e Ucraina. Al 19′ della ripresa, il giocatore si è improvvisamente toccato il petto per poi crollare a terra, spingendo il direttore di gara a sospendere definitivamente l’incontro. La mente di tutti i presenti e dei telespettatori è immediatamente tornata al drammatico arresto cardiaco vissuto dal calciatore durante Euro 2021 sul prato del Parken Stadium, a seguito del quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Annullata la partita.

Il giocatore esce sulle sue gambe

Fortunatamente, la dinamica e l’esito di questo nuovo episodio sembrano essere diversi e decisamente meno drammatici rispetto a sei anni fa. Come riportato dai media locali e confermato dallo speaker dello stadio, Eriksen ha ripreso conoscenza quasi subito. Dopo aver ricevuto le prime e tempestive cure mediche sul terreno di gioco, il centrocampista è riuscito a rialzarsi da solo, camminando autonomamente verso l’ambulanza arrivata a bordo campo per trasportarlo in ospedale. Secondo le prime informazioni, l’atleta «sta bene considerate le circostanze». Poco dopo il grande spavento, la Federazione calcistica danese ha diramato una nota ufficiale per tranquillizzare l’opinione pubblica sul decorso clinico del giocatore: «Il giocatore è cosciente e sta proseguendo bene dopo l’accaduto».

Il medico: «Ha chiesto lui l’ambulanza»

A fare ulteriore chiarezza sulle condizioni di Eriksen è intervenuto Morten Boesen, lo storico medico della nazionale danese, che si trovava in campo anche durante il dramma del 2021. Intervistato dall’emittente TV2, il dottore ha ricostruito i concitati momenti del soccorso e ha spiegato quali saranno i prossimi passi dal punto di vista medico: «Christian sta bene in questo momento. Lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza, e questo è un buon segno. Siamo in costante contatto con i medici. Ora dobbiamo analizzare il suo pacemaker» Boesen non ha nascosto l’inevitabile impatto emotivo di quanto accaduto, sottolineando però la rapidità dei soccorsi e della ripresa del calciatore: «È un fatto molto spiacevole questo, per fortuna ora si è ripreso velocemente». Il giocatore si trova ora in clinica per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso e verificare il corretto funzionamento del dispositivo cardiaco.