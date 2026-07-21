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La Spagna “ruba” la Coppa del Mondo a Messi: il video AI con Yamal e Pedri in versione La Casa di Carta

21 Luglio 2026 - 16:52 Alba Romano
I talenti della nazionale spagnola trasformati nei rapinatori della serie tv in un filmato realizzato con l'intelligenza artificiale. Le Furie Rosse svaligiano il caveau della FIFA per sottrarre il trofeo al campione argentino
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Tuta rossa e maschera di Dalí per soffiare la Coppa del Mondo a Lionel Messi. È il video parodia realizzato con l’intelligenza artificiale che trasforma i campioni della Spagna nei rapinatori de La Casa di Carta, pronti a svaligiare la FIFA pur di prendersi il trofeo più ambito, sottraendolo all’Argentina.

Il colpo alla «Casa de la FIFA»

Sulle note dell’ormai iconica Bella Ciao, il filmato si apre all’interno di un furgone blindato dove si trovano Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams e Dani Carvajal. Tutti indossano la classica tuta rossa della serie e, prima di entrare in azione, si infilano sul volto le maschere di Salvador Dalí. La destinazione del gruppo è l’imponente edificio di «La Casa de la FIFA». All’interno della struttura, protetta da caveau d’acciaio e sistemi di sicurezza a raggio laser, il presidente Gianni Infantino mostra la Coppa del Mondo a Lionel Messi, rassicurandolo con la frase: «Questa coppa è già tua».

Lo scontro finale tra Yamal e Messi

I giocatori spagnoli riescono ad aggirare i sistemi d’allarme, superano i corridoi sorvegliati e, utilizzando una fiamma ossidrica, aprono la spessa porta del caveau principale. È a quel punto che Messi rivendica la vittoria: «Questo trofeo è mio!». Ma a interromperlo è Lamine Yamal che, togliendosi la maschera da rapina, risponde con sfida: «Chi ha detto che è tuo?».

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