Il gesto di Nico Williams dopo il trionfo ai Mondiali, corre verso gli spalti e regala la medaglia d’oro alla madre: attraversò il Sahara incinta – Il video

Il bellissimo gesto dell'ala della Spagna al termine della finalissima: corre verso le tribune e regala l'oro alla mamma ghanese, che anni fa scappò a piedi attraverso il deserto mentre era incinta per dare un futuro ai suoi figli

La Spagna festeggia il titolo di campione del mondo, ma l’immagine che sta facendo il giro dei social e commuovendo i tifosi racconta una storia che va ben oltre il calcio. Subito dopo la premiazione della partita che ha incoronato le Furie Rosse, l’ala della nazionale Nico Williams ha lasciato i festeggiamenti al centro del campo per correre verso le tribune e regalare la medaglia d’oro alla madre.

La medaglia d’oro per la madre

Con gli occhi fissi sugli spalti, il calciatore ha cercato sua madre. Avvicinatosi alla balaustra, Williams si è sfilato la medaglia d’oro dal collo e l’ha sporta verso l’alto per porgerla alla donna. La madre del calciatore è una donna ghanese che anni fa attraversò il deserto del Sahara a piedi mentre era incinta, pur di raggiungere l’Europa e garantire una vita migliore alla propria famiglia. Nel video a bordo campo si vede la donna sporgersi con il sorriso sulle labbra per afferrare il premio dalle mani del figlio. Pochi istanti dopo, radiosa e visibilmente emozionata, si è messa la medaglia al collo sollevando le braccia al cielo per festeggiare.