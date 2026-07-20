Il gesto di Nico Williams dopo il trionfo ai Mondiali, corre verso gli spalti e regala la medaglia d’oro alla madre: attraversò il Sahara incinta – Il video
La Spagna festeggia il titolo di campione del mondo, ma l’immagine che sta facendo il giro dei social e commuovendo i tifosi racconta una storia che va ben oltre il calcio. Subito dopo la premiazione della partita che ha incoronato le Furie Rosse, l’ala della nazionale Nico Williams ha lasciato i festeggiamenti al centro del campo per correre verso le tribune e regalare la medaglia d’oro alla madre.
La medaglia d’oro per la madre
Con gli occhi fissi sugli spalti, il calciatore ha cercato sua madre. Avvicinatosi alla balaustra, Williams si è sfilato la medaglia d’oro dal collo e l’ha sporta verso l’alto per porgerla alla donna. La madre del calciatore è una donna ghanese che anni fa attraversò il deserto del Sahara a piedi mentre era incinta, pur di raggiungere l’Europa e garantire una vita migliore alla propria famiglia. Nel video a bordo campo si vede la donna sporgersi con il sorriso sulle labbra per afferrare il premio dalle mani del figlio. Pochi istanti dopo, radiosa e visibilmente emozionata, si è messa la medaglia al collo sollevando le braccia al cielo per festeggiare.