«Aggiungete una stella alla maglia della Spagna», ed esplode la festa sul volo Ryanair: l’annuncio del pilota dopo la vittoria ai Mondiali – Il video

A bordo di un volo di linea scatta il delirio tra i tifosi delle Furie Rosse dopo l'annuncio del pilota che ha comunicato ai passeggeri il trionfo della Spagna ai Mondiali

«Chi ha la maglia della nazionale spagnola con una sola stella, purtroppo dovrà comprarne una nuova». È bastata questa battuta, pronunciata all’interfono dal comandante di un volo Ryanair per far esplodere la festa a diecimila metri d’altezza. I passeggeri a bordo, molti dei quali con indosso i colori della propria nazionale, stavano viaggiando col fiato sospeso e senza connessione internet, nel disperato tentativo di capire se la Spagna fosse riuscita a laurearsi campione del mondo. A sciogliere la tensione ci ha pensato direttamente il pilota, che ha scelto il modo più originale per comunicare la vittoria ai suoi passeggeri.

Non appena l’annuncio del capitano è risuonato all’interno della cabina, il velivolo si è trasformato all’improvviso nella curva di uno stadio. Come mostrano le immagini del video, diventato immediatamente virale sui canali social, i tifosi sono scattati in piedi lungo i corridoi urlando di gioia, saltando sui sedili e scambiandosi abbracci euforici a bordo. Tra cori improvvisati e braccia al cielo, i passeggeri hanno tirato fuori gli smartphone per immortalare la scena, trasformando un normale volo di linea in un festeggiamento ad alta quota che difficilmente dimenticheranno.