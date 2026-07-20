«Aggiungete una stella alla maglia della Spagna», ed esplode la festa sul volo Ryanair: l’annuncio del pilota dopo la vittoria ai Mondiali – Il video
«Chi ha la maglia della nazionale spagnola con una sola stella, purtroppo dovrà comprarne una nuova». È bastata questa battuta, pronunciata all’interfono dal comandante di un volo Ryanair per far esplodere la festa a diecimila metri d’altezza. I passeggeri a bordo, molti dei quali con indosso i colori della propria nazionale, stavano viaggiando col fiato sospeso e senza connessione internet, nel disperato tentativo di capire se la Spagna fosse riuscita a laurearsi campione del mondo. A sciogliere la tensione ci ha pensato direttamente il pilota, che ha scelto il modo più originale per comunicare la vittoria ai suoi passeggeri.
Non appena l’annuncio del capitano è risuonato all’interno della cabina, il velivolo si è trasformato all’improvviso nella curva di uno stadio. Come mostrano le immagini del video, diventato immediatamente virale sui canali social, i tifosi sono scattati in piedi lungo i corridoi urlando di gioia, saltando sui sedili e scambiandosi abbracci euforici a bordo. Tra cori improvvisati e braccia al cielo, i passeggeri hanno tirato fuori gli smartphone per immortalare la scena, trasformando un normale volo di linea in un festeggiamento ad alta quota che difficilmente dimenticheranno.