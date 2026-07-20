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Chi ha vinto e chi ha perso davvero: piccolo bilancio del Mondiale 2026

20 Luglio 2026 - 18:29 Francesca Milano e Gabriele Fazio e Matteo Revellino
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Calciatori, ma non solo: è stato il campionato del mondo più politico di sempre

Cosa resterà di questo Mondiale 2026? Dopo un mese di calcio, polemiche, notti insonni davanti alla tv e rimpianti per l’assenza dell’Italia, tiriamo una linea e facciamo un bilancio, in attesa della prossima edizione che – si spera – possa vedere di nuovo l’Italia in campo.

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