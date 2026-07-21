Guardiola Ct della Nazionale, Malagò ci crede: «Per lui potremmo fare un’eccezione di bilancio…»

Il presidente Figc conferma i contatti in corso con l'ex allenatore del Manchester City. Il nodo dell'ingaggio e le piste alternative

La scelta del nuovo Ct della Nazionale arriverà «entro pochissimo». È la promessa del neo presidente della Figc Giovanni Malagò. Che nel merito ha confermato per la prima volta che la Federazione sta spingendo forte sulla pista che porterebbe dritti all’ex allenatore di Barcellona e Manchester City Pep Guardiola. Per lui, ha spiegato Malagò, si potrebbe anche venir meno alla necessaria austerity di bilancio. «Sul breve-medio periodo dire che c’é da stringere la cinghia é dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente», ha detto Malagò ospite di Vivavoce (trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio). E il nome «così prepotente» è proprio quello di Guardiola, che il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo hanno incontrato nel weekend a Barcellona, come svelato lunedì da Sky Sport.

I dubbi su Guardiola e le ipotesi Pirlo e Mancini

È noto d’altronde che Guardiola per il momento non si è sbottonato, anzi resta preso dai dubbi: un po’ perché aveva messo in conto di prendersi qualche mese di break di carriera, un po’ perché la Nazionale italiana può offrirgli meno di altre realtà: in termini sportivi così come finanziari. Al Manchester City l’allenatore catalano prendeva 14 milioni di euro netti l’anno, Maldini gliene avrebbe prospettati circa 5. I contatti e le trattative comunque sono in corso, e lo stipendio è solo una delle variabili in esame. «Non é detto che questa cosa vada in porto, credo che comunque sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo», ha detto Malagò a Vivavoce, confermando al contempo che si lavora pure su altre ipotesi. «Non è assolutamente una mancanza di riguardo nei confronti di altri soggetti, con i quali il confronto è già partito, e un altro nome non sarà comunque una diminutio». Gli altri nomi più caldi restano quelli del grande ex Roberto Mancini e del campione del 2006 Andrea Pirlo, anche se Malagò ha chiarito in trasmissione che la rosa dei possibili Ct cui si lavora è più ampia.