Eriksen torna in campo 259 giorni dopo il malore: la standing ovation dello stadio – Il video

Christian Eriksen è tornato in campo per una partita ufficiale 259 giorni dopo l’arresto cardiaco accusato durante la partita contro la Finlandia di Euro 2020. Il centrocampista danese è entrato al 52esimo minuto della partita tra il suo Brentford e il Newcastle, disputatasi oggi, 26 febbraio, e finita con il punteggio di 0-2. Eriksen, che è passato al Brentford dopo la rescissione in estate con l’Inter, è stato salutato al suo ingresso in campo da una standing ovation dello stadio. Dopo l’arresto cardiaco, al centrocampista danese è stato impiantato un defibrillatore.

Leggi anche: