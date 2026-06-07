«Rischiare di morire non era nella lista di cose da fare»: cosa è successo a Simone Biles, finita d’urgenza in ospedale

La leggenda della ginnastica artistica ha confessato sui social il drammatico problema di salute vissuto nei giorni scorsi, affrontato mentre il marito si trovava fuori città

Grande apprensione per Simone Biles. La leggenda della ginnastica artistica mondiale ha rivelato attraverso il suo profilo Instagram di aver subito un grave malore all’inizio di questa settimana, culminato in un ricovero d’urgenza in ospedale. Un episodio che la stessa atleta ha descritto senza giri di parole come «una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto». Pur non scendendo nei dettagli clinici della patologia o del malore che l’ha colpita, la campionessa ha ammesso chiaramente di aver temuto per la propria vita.

L’ironia sui social dopo il grande spavento

Nonostante la gravità della situazione e lo shock iniziale, la ginnasta statunitense non ha perso la sua ironia nel comunicare l’accaduto ai suoi milioni di follower. Ribadendo quanto sia complessa per lei la gestione della sfera pubblica, ha commentato: «Di solito non sono una che condivide cose del genere, perché tengo molto alla privacy. Ma rischiare di morire non era nella mia lista di cose da fare all’inizio di questa settimana»

Il ricovero senza il marito

Il racconto della campionessa è stato affidato a una serie di storie sulla piattaforma social. Nella prima immagine, Biles si è mostrata con il braccio destro disteso e tre braccialetti ospedalieri identificativi, inequivocabile segno delle cure mediche ricevute in regime di emergenza. Un momento reso ancora più difficile dalla temporanea solitudine domestica: il marito Jonathan Owens, giocatore di football americano, si trovava infatti fuori città per gli allenamenti stagionali con la sua squadra, gli Indianapolis Colts.

In un secondo momento, l’atleta ha voluto tranquillizzare i fan mostrando i segni della convalescenza e la vicinanza delle persone care: «Sono stata a letto a riposare questa settimana», ha spiegato la ginnasta, aggiungendo poi: «Prima o poi vi spiegherò tutto, ma un grazie speciale alla mia cerchia ristretta che mi ha contattata, si è fatta sentire, è venuta a trovarmi e/o mi ha mandato dei fiori. Vi amo tantissimo». Il tutto si è concluso con l’immagine di un letto, i suoi due cani e lo screenshot di un cardiofrequenzimetro per monitorare i battiti, con la scritta: «I’ll be here (Sarò qui)».

Una carriera senza precedenti

A 29 anni, Simone Biles è universalmente riconosciuta come una delle più grandi atlete della storia dello sport mondiale. Il suo palmarès vanta numeri strabilianti: 11 medaglie olimpiche, di cui ben 7 d’oro, e 30 medaglie mondiali. Cifre che la consacrano come la ginnasta più decorata di sempre, attesa ora da un periodo di necessario riposo per riprendersi dal grande spavento.