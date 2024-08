La stoccata di Simone Biles contro le uscite razziste di Donald Trump: «I love my black job»

L’atleta olimpica della ginnastica, l’afroamericana Simone Biles, ha suscitato un’ondata di reazioni con un post su X (ex Twitter) che appare come un’evidente stoccata contro Donald Trump. L’atleta si è lanciata in un tweet pungente e sarcastico che recita «I love my black job». E ha tutte le carte in regola per essere una chiara risposta a un commento di un utente che l’aveva elogiata con la frase: «Simone Biles è la migliore di sempre, vincere medaglie d’oro e dominare la ginnastica è il suo lavoro afroamericano». Commento quest’ultimo che fa riferimento alla controversa dichiarazione dei giorni scorsi dell’ex presidente degli Stati Uniti sui «black jobs», termine usato dal tycoon per descrivere lavori che, a suo avviso, sarebbero «rubati» dai migranti, ma di cui non ha saputo poi darne definizione.

La rivincita contro J.D. Vance

Il post di Biles, la ginnasta che ha già conquistato l’oro ai Giochi di Parigi, sembra anche rappresentare una rivincita alle critiche ricevute da J.D. Vance, ex vice di Trump. Nel 2021, Vance aveva criticato la ginnasta per aver abbandonato le Olimpiadi di Tokyo per concentrarsi sulla sua salute mentale. «Penso che si rifletta piuttosto negativamente sulla nostra società terapeutica il fatto che cerchiamo di elogiare le persone non per i momenti di forza, non per i momenti di eroismo, ma per i loro momenti più deboli», disse all’epoca Vance. Tuttavia, con le sue straordinarie performance a Parigi, Biles ha dimostrato un’incredibile resilienza, ribaltando le critiche con un ritorno trionfale.

Lebron James al fianco di Biles

E il suo post stoccata a Trump ha ricevuto anche il sostegno del collega della Nba, LeBron James, che ha condiviso il messaggio su X, accompagnandolo con la parola «Black», un cuore nero e un emoji di capra. Quest’ultima in inglese è tradotta in «goat», ma rappresenta anche« Greatest of All Time», sottolineando il riconoscimento di Biles come la migliore di tutti i tempi.

