Trump: «Pensavo che Harris fosse indiana, poi è diventata nera». La Casa Bianca protesta: «Affermazione ripugnante»

Polemiche per l’intervista del candidato repubblicano alla National Association of Black Journalists

«Per molti anni ho creduto che Kamala Harris fosse indiana, perché parlava solo delle sue origini indiane. A un certo punto è diventata nera». Lo ha dichiarato il candidato repubblicano Donald Trump, durante un’intervista alla National Association of Black Journalists (Nabj), l’associazione di giornalisti afroamericani più rilevante negli Usa. Parole che hanno scatenato fischi, urla e polemiche immediati. Non è tardata ad arrivare la replica della Casa Bianca: la portavoce Karin Jean-Pierre ha definito i commenti «offensivi» e «ripugnanti». E ha sottolineato: «Nessuno ha il diritto di dire a qualcuno chi è. Lei è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Dobbiamo portare un po’ di rispetto al suo nome, punto». Ma sono molte le affermazioni fuori dalle righe fatte da Trump si è lasciato andare. «Sono stato il miglior presidente per i neri dai tempi di Abraham Lincoln», ha detto il tycoon, raccogliendo lo sdegno del pubblico presente. E in un passaggio è arrivato a parlare di «lavori (ad hoc) per i neri», sebbene subito dopo si sia corretto.

Kamala Harris sfida Trump sul duello tv

I toni tra Harris e Trump si erano già scaldati, seppur a distanza, durante il comizio della vicepresidente degli Usa ad Atlanta. In quella occasione, Harris ha attaccato il candidato repubblicano paragonandolo a truffatori e predatori sessuali, oltre che sul tema dell’immigrazione. A tal proposito, Harris ha promesso di rilanciare «l’accordo sul confine che Trump ha ucciso in Congresso, perché non gli interessa la sicurezza del nostro Paese, ma se stesso». Nel comizio in Georgia, lo ha anche deriso per il passo indietro sul duello tv di settembre, dopo essersi impegnato a farlo con Joe Biden e auspicando che «riconsideri di incontrarmi sul palco del dibattito». «In galera, in galera», hanno risposto i sostenitori di Harris, riferendosi a Trump. Nel frattempo, quest’ultimo non ha perso tempo a rimodulare la sua retorica contro la sua avversaria, con epiteti di stampo razzista.

Leggi anche: