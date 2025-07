«Gli tolgo i sussidi e lo rimando in Sudafrica»: cosa c’è dietro il nuovo attacco di Donald Trump a Elon Musk

Il presidente: basta lanci di razzi, satelliti e auto elettriche. Gli Usa risparmieranno una fortuna

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito al suo dipartimento per l’efficienza energetica di valutare la possibilità di tagliare i sussidi ricevuti dalle aziende del Ceo di Tesla, Elon Musk. Per far risparmiare denaro al governo federale. «Elon potrebbe ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, di gran lunga, e senza sussidi, Elon dovrebbe probabilmente chiudere i battenti e tornare a casa in Sudafrica», ha dichiarato Trump su TruthSocial. E ancora: «Basta con lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una FORTUNA. Forse dovremmo chiedere a DOGE di analizzare attentamente la questione? UN SACCO DI SOLDI DA RISPARMIARE!!».

Dietro l’attacco

Cosa ha fatto Musk per scatenare di nuovo l’ira del presidente? L’imprenditore messo a capo del suo piano di riduzione dei costi governativi prima di un litigio pubblico tra i due a giugno sulla legge di bilancio ha minacciato lunedì di attaccare i Repubblicani in vista delle elezioni di medio termine del 2026. «Ogni membro del Congresso che ha fatto campagna per la riduzione della spesa pubblica e poi ha immediatamente votato per il più grande aumento del debito pubblico della storia dovrebbe vergognarsi!», ha scritto Musk su X.

L’imprenditore di Tesla ha anche ribadito il suo interesse per un nuovo partito politico. E ha accusato i legislatori di entrambi i partiti di appartenere al “porky pig party”, una critica ai livelli di spesa pubblica. La Camera di Commercio degli Stati Uniti, che afferma che la maggior parte dei suoi membri sono piccole imprese, sostiene la legge. Tuttavia, John Arensmeyer, che rappresenta oltre 85.000 piccole imprese presso la Small Business Majority, ha avvertito che le agevolazioni fiscali per le imprese sono attualmente sbilanciate a favore delle piccole imprese più ricche.

Il voto al Senato

Stamattina i senatori repubblicani sono ancora alle prese con il Big Beautiful Bill. La legge di tagli e spese del presidente avrà un impatto di 3,3 trilioni di dollari sul debito. La maratona si chiama vote-a-rama e prevede una serie di emendamenti per aggirare le regole del Senato. Il voto è iniziato lunedì ed è andato avanti per 16 ore. Il processo è stato rallentato dalla valutazione sulla conformità degli emendamenti alle norme di bilancio. Il Congressional Budget Office, un ente apartitico, ha pubblicato domenica la sua valutazione dell’impatto della legge sul debito statunitense di 36,2 trilioni di dollari. Si stima che la versione del Senato costerà 3,3 trilioni di dollari. Ovvero 800 miliardi in più rispetto alla versione approvata il mese scorso dalla Camera dei Rappresentanti.