Michael Madsen trovato morto nella sua casa a Malibu: l’attore di «Donnie Brasco» stroncato da un arresto cardiaco a 67 anni

L’attore di Donnie Brasco e delle Iene Michael Madsen è stato trovato morto nella sua casa di Malibu stamattina all’alba. Aveva 67 anni. Il manager Ron Smith ha spiegato che Madsen è morto per arresto cardiaco. «Negli ultimi due anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i film Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita», hanno dichiarato i suoi agenti. «Michael si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro di poesie»

L’attore, celebre per aver recitato in molti film diretti da Quentin Tarantino, come «Le Iene», «Kill Bill vol.2» e «The Hateful Eight», è stato ritrovato privo di sensi all’interno della sua villa a Malibu, in California. Secondo quanto riportato dal suo agente, Ron Smith, Madsen sarebbe morto a seguito di un arresto cardiaco. Nell’ultimo periodo stava lavorando a un libro di poesie, intitolato Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Una carriera da «pupillo» di Tarantino

Era diventato famoso in tutto il mondo dopo un ruolo ne Le Iene, celebre pellicola di Quentin Tarantino, che aveva notato Madsen nel film di John Dahl Uccidimi due volte. Il suo legame con il regista era solo agli inizi. Nel 1994 si dice che anche lui fosse in lizza per il ruolo di John Travolta in «Pulp Fiction». Nel 1997, invece, fu la volta di «Donnie Brasco», il cult di Mike Newell che lo vide recitare accanto a Al Pacino e Jonny Depp. Fuori dal set, Madsen era, appunto, anche un poeta. Scrisse diverse raccolte, tra cui Burning in Paradise, Expected Rain, oltre al suo libro di prossima uscita, Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Le origini di Madsen: la passione per il cinema condivisa con la famiglia

Era nato a Chicago il 25 settembre 1957, da padre pompiere e madre regista. Tra i suoi fratelli c’è anche l’attrice Virginia Madsen, nominata all’oscar come migliore attrice non protagonista nel 2004, per il film Sideways – In viaggio con Jack. Michael Madsen aveva iniziato a lavorare allo Steppenwolf Theatre di Chicago, con un apprendistato sotto l’egida del produttore John Malkovich. Non ha mai snobbato le produzioni minori e il cinema indipendente, recitando anche in doversi progetti su piccola scala, l’adattamento della graphic novel Sin City. Madsen si è sposato tre volte, più recentemente con DeAnna Morgan. Gli sopravvivono quattro figli, tra cui l’attore Christian Madsen. Un altro figlio, Hudson, è morto nel 2022.