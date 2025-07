Gabriel Garko sulla sedia a rotelle, altro incidente per l’attore: il mistero su come si è fatto male, gli indizi sui social – Il video

L'attore è stato ricoverato a Villa Mafalda, a Roma Nord. E non è la prima volta che si fa male mentre lavora: il precedente in Rai

Gabriel Garko si è fatto male sul lavoro, di nuovo. Ad annunciarlo è stato lui stesso, con un post su Instagram che lo ritrae in ospedale. «Infortunio sul set», ha scritto l’attore sui social, dove ha ricevuto l’affetto di migliaia di follower. «Tornerò più forte di prima», ha poi aggiunto, cogliendo l’occasione per ringraziare anche il personale della clinica in cui è ricoverato. Già nel 2022 era stato costretto a ritirarsi da «Ballando con le stelle» dopo essersi fatto male a una mano e a una gamba.

L’incidente di Gabriel Garko sul set della sua prossima fiction

L’attore si sarebbe fatto male mentre stava girando la nuova fiction Mediaset «Colpa dei Sensi». Lo lascia intendere sui stesso, che nella didascalia del post con cui ha comunicato il triste evento, ha scritto ironicamente: «è sempre “Colpa dei sensi”!». Garko, 52 anni, non ha reso note le dinamiche esatte dell’incidente, ma è probabile che la diagnosi comprenda la frattura del piede sinistro, come lasciano intendere le stampelle e quello che sembra essere un gesso o una fasciatura.

Il ricovero a Villa Mafalda

Dopo il sinistro, l’attore è stato ricoverato della clinica Villa Mafalda, a nord di Roma. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, Garko ha ringraziato il medico ortopedico Dario Perugia, che lo ha preso in carico. «Un grazie speciale al prof. Dario Perugia e a tutto lo staff della Casa di Cura Villa Mafalda. Grazie anche alla produzione, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per il supporto costante», si legge su Instagram. Non sono mancati i commenti affettuosi dei fan. «Povero, mi dispiace. Ma sei forte e supererai anche questa. Buona guarigione», scrive una utente. «In bocca al lupo… Un abbraccio», le fa eco un’altra. Per ora le riprese sono state interrotte, e ancora non è chiaro quando l’attore potrà tornare sul set della fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

L’infortunio nel 2022 a «Ballando con le stelle»

Non è la prima volta che Garko si ferisce sul lavoro. Nel 2022, infatti, durante le prove del programma «Ballando con le Stelle», aveva subito un duplice infortunio alla mano destra prima, e alla gamba poi. Dopo quell’incidente, era stato costretto a ritirarsi dalla competizione. Questa volta però Garko non sembra voler mollare: «Nonostante tutto non mollo! Tornerò più forte di prima», ha scritto sotto il post.