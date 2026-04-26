Bravo Frankie hi-nrg, capolavoro di Tosca, bene Frah Quintale, nuovo fiasco Baby Gang. Le recensioni

Settimana tutto sommato positiva per quel che riguarda le nuove uscite discografiche italiane. Il greatest hits di Frankie hi-nrg mc, vestito di voce e batteria, è un esercizio di stile esaltante, così come il disco degli El Partydo, side project de Lo Stato Sociale, che tanto mancano nella musica italiana. Juli invece sforna un producer album di gran valore che conferma la sua visione molto ben calibrata di pop. Quasi insopportabile invece il disco di Rob, fresca vincitrice di X Factor, ma non è che ne siamo rimasti particolarmente sorpresi. Sorprende invece Mannarino, ma al contrario: il nuovo singolo non convince granché. Non convincono per niente i singoli invece di Baby Gang e VillaBanks, ma anche qui, nessuna sorpresa, solo la conferma che si tratta di artisti con dei grossi limiti. Menomale che a salvarci c’è Dimartino con la sua poesia altissima, menomale che a salvarci c’è Frah Quintale con uno dei suoi pezzi più azzeccati, menomale che c’è Tosca che insieme a Pacifico propone uno dei più bei brani dell’anno. Altra sorpresa della settimana, davvero sconvolgente: il nuovo singolo di Benji & Fede funziona piuttosto bene. Ma la chicca della settimana è sicuramente Partenope, nuovo brano di Giovanni Caccamo. A voi tutte le nostre recensioni alle nuove uscite della settimana.