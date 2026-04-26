Bravo Frankie hi-nrg, capolavoro di Tosca, bene Frah Quintale, nuovo fiasco Baby Gang. Le recensioni

Settimana tutto sommato positiva per quel che riguarda le nuove uscite discografiche italiane. Il greatest hits di Frankie hi-nrg mc, vestito di voce e batteria, è un esercizio di stile esaltante, così come il disco degli El Partydo, side project de Lo Stato Sociale, che tanto mancano nella musica italiana. Juli invece sforna un producer album di gran valore che conferma la sua visione molto ben calibrata di pop. Quasi insopportabile invece il disco di Rob, fresca vincitrice di X Factor, ma non è che ne siamo rimasti particolarmente sorpresi. Sorprende invece Mannarino, ma al contrario: il nuovo singolo non convince granché. Non convincono per niente i singoli invece di Baby Gang e VillaBanks, ma anche qui, nessuna sorpresa, solo la conferma che si tratta di artisti con dei grossi limiti. Menomale che a salvarci c’è Dimartino con la sua poesia altissima, menomale che a salvarci c’è Frah Quintale con uno dei suoi pezzi più azzeccati, menomale che c’è Tosca che insieme a Pacifico propone uno dei più bei brani dell’anno. Altra sorpresa della settimana, davvero sconvolgente: il nuovo singolo di Benji & Fede funziona piuttosto bene. Ma la chicca della settimana è sicuramente Partenope, nuovo brano di Giovanni Caccamo. A voi tutte le nostre recensioni alle nuove uscite della settimana.
- 1/36Dimartino - Agua, ¿dónde vas?
- 2/36Mannarino – Per un po’ d’amore
- 3/36Frankie hi-nrg mc – Voce e batteria
- 4/36Frah Quintale – Aranciata
- 5/36Tosca - Primavera
- 6/36Benji & Fede – Oh, Maria!
- 7/36El Partydo – El Partydo
- 8/36Baby Gang – Problema
- 9/36Francesco Baccini – On. Gino Piripozzi
- 10/36VillaBanks - Haribo
- 11/36Rob – Chaos perfetto
- 12/36Juli – Solito cinema
- 13/36Anna and Vulkan – Miez o’ viento
- 14/36C’Mon Tigre – Driver Idle
- 15/36Miglio feat. Max Collini – L’amore ci farà a pezzi
- 16/36Il Solito Dandy – Gli psicologi, i film, l’amore
- 17/36Dani Faiv e Tony 2Milli – In tv
- 18/36Giorgieness – Blocchiamo tutto
- 19/36Senza Cri – La mia natura
- 20/36EroCaddeo – Lontano da casa
- 21/36Birthh – Senza fiato
- 22/36Nerissima Serpe – Tu mi fai
- 23/36Carlo Corallo – Climax
- 24/36Giovanni Caccamo – Partenope
- 25/36Federica Carta – Stupido dolore
- 26/36Il Cile – Musica di merda
- 27/36Peter White – Cara baby blu
- 28/36Ceneri - Panico
- 29/36Diss Gacha e Sala – Tokyo Drift
- 30/36Ciliari – Gange
- 31/36Disco Club Paradiso – Chiara
- 32/36La Provincia feat. Carmine Tundo – Possano morire gli altri
- 33/36Glocky – Dior$avage
- 34/36Stunt Pilots – Sex Drive
- 35/36Alessandro Fiore – Buonanotte n.2 / Come quando fuori piove
- 36/36Basim – Teste Di Moro