Tragico incidente in moto per Chance Perdomo, muore a 27 anni l’attore della serie «Le terrificanti avventure di Sabrina»

L’attore britannico Chance Perdomo, noto per il suo ruolo di Ambrose Spellman nella serie horror targata Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina, è morto in un incidente in moto all’età di 27 anni. Perdomo ha anche recitato come Landon Gibson nella saga dei film After e nella serie di Amazon Prime Gen V, spin-off della serie The Boys. A dare l’annuncio della tragica scomparsa, avvenuta venerdì 29 marzo, è stata la sua agente Larissa Saenz con un comunicato, in cui si precisa che nessun altro è stato coinvolto nell’incidente. «Il suo calore continuerà a vivere in coloro che amava di più», ha scritto l’agente Saenz, chiedendo rispetto «per la privacy della famiglia che sta piangendo la perdita del loro amato figlio e fratello». Amazon Mgm Studios e i co-produttori di Gen V, Sony Pictures Television, hanno diffuso un comunicato con cui hanno ricordato l’attore: «Non riusciamo a capacitarcene. Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre sorridente, un’entusiasta forza della natura, un artista incredibilmente talentuoso e, più di ogni altra cosa, semplicemente un persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così dispiaciuti per la famiglia di Chance e siamo addolorati per la perdita del nostro amico e collega».

