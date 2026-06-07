Cobolli-Zverev, sfida finale per il Roland Garros. I precedenti e l’occasione dell’Italia dopo 50 anni – Il video

L'azzurro prova a sorprendere il tedesco, n° 3 del ranking Atp, dopo i forfait a catena degli altri campioni italiani

Ci siamo. Al via poco dopo le 15 la finale del torneo del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. I pronostici e i precedenti sono tutti a favore del tedesco. Negli scontri diretti ha vinto tre volte su quattro, ed è il numero 3 del ranking Atp. Cobolli insegue a distanza, dalla posizione n° 10. Ma proprio perché parte sfavorito l’azzurro non ha nulla da perdere, e può permettersi di tendere sorprese all’avversario. Di certo c’è che per lui tiferà tutta l’Italia, che attende una vittoria nel singolare maschile al Roland Garros da 50 anni, da quel 1976 in cui trionfò Adriano Panatta. A guardare la sfida Cobolli-Zverev saranno pure gli altri azzurri via via usciti dal torneo: Jannik Sinner, crollato al secondo turno contro l’argentino Cerundolo; Matteo Berrettini, ritiratosi ai quarti contro il connazionale Matteo Arnaldi; e quest’ultimo, appunto, che ha poi a sua volta disertato la semifinale contro Cobolli a causa di un virus.