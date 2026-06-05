Roland Garros, non si gioca il derby italiano: Arnaldi si ritira per un virus. Cobolli è in finale contro Zverev

Non si gioca la sfida tutta azzurra in semifinale. Il forfait del ligure è stato annunciato in sala stampa dagli organizzatori dello Slam parigino: «Mal di stomaco da ieri sera»

Flavio Cobolli vola in finale al Roland Garros senza scendere in campo. La semifinale tutta italiana contro Matteo Arnaldi non si è disputata a causa del forfait del tennista ligure, costretto a rinunciare per un virus. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori dello Slam parigino durante una conferenza stampa. Gli spettatori presenti saranno rimborsati. Cobolli, romano, contenderà il titolo domenica al tedesco Alexander Zverev.

Le parole di Arnaldi: «Mal di stomaco da ieri sera»

«Non era quello che volevo ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo. A cena ho iniziato ad avere male di stomaco. Mi sono svegliato all’una ho vomitato. Ho provato a dormire ma non dormivo. Alle sei del mattino ho vomitato di nuovo. Stavo male. Abbiamo chiamato il dottore in camera. È difficile da accettare ma è così», ha detto Arnaldi in conferenza stampa a Parigi. Cobolli, al suo fianco, lo ha ringraziato pubblicamente. «Grazie perché per tutti noi questa settimana sei stato un esempio per come hai lottato e come ti sei sempre impegnato nella carriera. Sei l’esempio di un atleta e un professionista eccellente, spero ci sarà l’occasione di fare un’altra grande battaglia», ha concluso.

Zverev batte Mensik e va in finale

Il tennista tedesco, Alexander Zverev, numero 3 del mondo, ha battuto in 4 set il ceco Jakub Mensik, numero 27 Atp: 7-5 6-2 3-6 6-3 il punteggio finale. Zverev raggiunge così la sua quarta finale Slam in carriera (finora ne ha perse 3 su 3) e giocherà domenica contro l’italiano.

Foto copertina: ANSA/ EPA/MOHAMMED BADRA | Flavio Cobolli esulta nei quarti di finale al Roland Garros, il 3 giugno 2026