Arnaldi e Cobolli in campo oggi, derby italiano in semifinale al Roland Garros: dove vedere la partita in Tv anche in chiaro

È la prima semifinale tra italiani a uno Slam nella storia del tennis. Prima dei due azzurri, in campo Mensik e Zverev per decidere l'altro semifinalista

Il 5 giugno 2026 verrà ricordato come una giornata storica per il tennis italiano: per la prima volta due azzurrisi sfideranno in una semifinale di uno Slam . Nel tramonto di Parigi, non prima delle 19, si capirà chi tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli rappresenterà l’Italia nella finale dell’Open di Francia, per il secondo anno consecutivo ma appena la terza volta degli ultimi cinquant’anni. Chiunque sarà, conoscerà già l’avversario della finale, visto che l’altra semifinale, quella tra Mensik e Zverev, andrà in scena nel pomeriggio.

Arnaldi: «Non ho ancora realizzato». Cobolli: «È un sogno»

Sia per Arnaldi, che per Cobolli è il risultato migliore in un Major e forse non pensavano neanche di arrivare a un passo dalla finale del 7 giugno. «Ancora non ho realizzato bene che io e Flavio siamo in semifinale, però sono contento. Come ho detto da inizio torneo, non avevo troppe aspettative», ha detto Arnaldi dopo la vittoria ai quarti contro Berrettini. Gli fa eco Cobolli: «È un sogno che si realizza». Ciò che è certo è il grande balzo in avanti che farà Arnaldi nel ranking Atp. Grazie al successo nel derby dei quarti di finale, il tennista sanremese da lunedì diventerà il 34esimo giocatore al mondo. Cobolli, invece, vede da vicino la top10: sarà 11esimo solo se dovesse perdere in semifinale e Mensik dovesse vincere l’Open di Francia.

Arnaldi-Cobolli: i precedenti dai campionati italiani under 14

Arnaldi e Cobolli, i due moschettieri del tennis italiano al Roland Garros dopo l’uscita prematura di Jannik Sinner, si conoscono da una vita. Addirittura, basandosi sui ricordi di Arnaldi, il primo incontro tra i due risale ai campionati italiani under 14. Tra i tornei Atp e i Challenger, inece, sono cinque i precedenti, con tre vittorie di Arnaldi. L’ultimo match che li ha visti sfidarsi però è stato un anno fa, proprio sulla terra rossa di Parigi. Era decisamente un altro turno, il secondo: probabilmente nessuno dei due si sarebbe immaginato che appena 365 giorni dopo si sarebbero incontrati con in palio la finale del Roland Garros. A vincere allora è stato Cobolli, che poi sarebbe uscito al terzo turno contro Zverev, avversario che potrebbe ritrovare in finale domenica 7 giugno.

Arnaldi-Cobolli, l’orario e dove vedere la semifinale in tv e streaming anche in chiaro

Un evento eccezionale ha bisogno di un pubblico vasto. Ecco perché Discovery ha scelto di trasmettere anche in chiaro la partita che si giocherà sul Philippe-Chatrier di Parigi non prima delle 19: la semifinale tutta azzurra verrà trasmessa anche sul Canale Nove. La sfida tra Arnaldi e Cobolli potrà essere seguita anche su Eurosport, disponibile sia in tv che in streaming per gli abbonati sulle piattaforme DAZN, Discovery+, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels.