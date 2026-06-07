F1, è Kimi Antonelli il re di Monaco: quinta vittoria di fila su Mercedes. Hamilton secondo, Leclerc va a muro

Il pilota italiano domina dall'inizio alla fine a Montecarlo. Sul podio sale anche la Ferrari del britannico davanti alla Red Bull di Hadjar. Fuori subito Verstappen, ritiro amaro per il monegasco a 12 giri dal termine

Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall’inizio alla fine il Gran Premio di Montecarlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo, e la Red Bull di Hadjar, terza. Si ritira a 12 giri dalla fine l’altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. Subito fuori la Red Bull di Max Verstappen poco dopo il via.

L’esultanza di Kimi Antonelli

«È stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili». Parla così Kimi Antonelli al termine della gara, mettendo a segno la quinta vittoria di fila in questa stagione 2026 di F1, 22 anni dopo Trulli. «La stagione è ancora lunga e l’obiettivo è continuare a esprimerci a questo livello – afferma Antonelli riferendosi al fatto di aver allungato ancora nella classifica del Mondiale piloti -. È un grande momento, dopo la bandiera rossa avevo qualche preoccupazione, non volevo ripartire ma ho recuperato la concentrazione e sapevo che dovevo arrivare primo alla prima curva».

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