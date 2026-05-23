La rapina a casa di Alain Prost in pieno giorno, l’ex pilota ferito alla testa e le minacce al figlio: così hanno svuotato la cassaforte

L'ex pilota francese è anche testimoniale di orologi di lusso. Gli inquirenti svizzeri ipotizzano un bottino importante per la banda di criminali, che avrebbe già messo a segno altri colpi sulle rive del lago di Ginevra

Paura in pieno giorno per Alain Prost nella sua villa di Nyon, sulle sponde del lago di Ginevra. Come riportato dal quotidiano svizzero Blick, martedì scorso intorno alle 8.30 una banda di rapinatori ha fatto irruzione nell’abitazione del quattro volte iridato di Formula 1, sorprendendo la famiglia in piena routine quotidiana. I criminali hanno aggredito l’ex pilota, poi hanno costretto uno dei figli ad aprire la cassaforte, svuotandola senza fretta. L’entità del bottino non è stata resa nota, ma gli inquirenti la ritengono consistente: Prost è infatti testimonial e collezionista degli orologi Richard Mille, marchio i cui esemplari più rari possono raggiungere cifre da diversi milioni di euro. La Procura del Canton Vaud ha aperto un fascicolo penale e ha mobilitato polizia cantonale, unità cinofile e investigatori, estendendo la caccia anche oltre confine in collaborazione con le autorità francesi, dove la banda sarebbe fuggita.

Come sta Alain Prost dopo la rapina

Al «Professore» è stato diagnosticato un trauma cranico con ferite lievi, ma lo shock psicologico è stato tale da rendere necessario l’intervento di un’équipe medica e di un team di supporto sul posto, come precisato in un comunicato citato da Blick. La famiglia ha scelto la linea del silenzio e non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nelle ore successive l’ex pilota ha lasciato la Svizzera per rientrare a Dubai, città dove trascorre buona parte dell’anno e dove si divide tra ciclismo e golf, sport quest’ultimo che lo vede ogni tanto in campo accanto a Roger Federer. L’episodio, come sottolineato da Repubblica, non sarebbe isolato: nella regione del Lago di Ginevra, costellata di residenze di lusso, i furti mirati alle collezioni di orologi sono in netta crescita, spesso opera di bande transfrontaliere altamente strutturate. Solo nel 2025, nel Canton Ginevra, se ne sono contati 18 casi dello stesso tipo.

Chi è stato Prost: la carriera

Nato a Lorette il 24 febbraio 1955, Alain Marie Pascal Prost è stato il primo e finora unico francese a conquistare un titolo mondiale di Formula 1, traguardo raggiunto quattro volte: nel 1985, 1986 e 1989 con la McLaren e nel 1993 con la Williams. Debuttò in F1 nel 1980 proprio con la McLaren e in tredici stagioni di attività mise in fila 51 vittorie in 199 partenze, 33 pole position e 106 podi, chiudendo con un bottino complessivo di 798,5 punti. Soprannominato «Le Professeur» per l’approccio analitico alle gare e la maniacale cura nella messa a punto della vettura, Prost ha vissuto duelli memorabili con i grandi del suo tempo, da Niki Lauda a Nigel Mansell, da Nelson Piquet a Michele Alboreto. Con Ayrton Senna è stata una rivalità diventata leggendaria nei due anni in McLaren e poi proseguita quando il transalpino vestì il rosso Ferrari, tra il 1990 e il 1991. Dopo l’addio alle corse fondò la propria scuderia, la Prost Grand Prix, attiva in F1 dal 1997 al 2001, e successivamente si dedicò al Trofeo Andros, vincendolo nel 2007, 2008 e 2012. Cavaliere e poi Ufficiale della Legion d’Onore, è stato inserito nella International Motorsports Hall of Fame nel 1999.