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I rapinatori della banca a Napoli: «Siamo venuti oggi perché domani è venerdì 17». Le battute ai clienti e al personale tenuto in ostaggio

17 Aprile 2026 - 16:03 Alba Romano
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rapina banca napoli
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Le frasi ai clienti e dipendenti mentre svuotavano il caveau: «Siamo lavoratori, proprio come voi, non vi preoccupate, non ci prendiamo i soldi vostri»

Gentili e perfino simpatici: questo il ritratto dei rapinatori che ieri hanno tenuto in ostaggio una ventina di persone, tra clienti e dipendenti, nella filiale n. 10 del Credit Agricole di Piazza Medaglie d’Oro, a Napoli. I malviventi, dopo aver preso tutto il possibile da circa 40 cassette di sicurezza, si sarebbero dileguati nella rete fognaria, prima del blitz delle autorità. Non sono ancora stati individuati. Uno degli ostaggi ha raccontato a NapoliToday le battute sentite mentre completavano il colpo. La maggior parte delle persone dentro la filiale non si sarebbe mai sentita davvero in pericolo. Anche se le istruzioni venivano date in maniera autoritaria e in «napoletano stretto».  

La battuta su venerdì 17

Quando sono comparsi in filiale i circa cinque malviventi hanno iniziato a raggruppare i presenti. «Ma dovevate venire proprio oggi?», avrebbe chiesto uno dei clienti. Uno dei rapinatori ha scherzato: «Eh, certo, sì, mica potevamo venire domani che è venerdì 17». Un colpo ben studiato il loro. Il gruppo, secondo i testimoni, sapeva già come raggiungere il caveau e cosa prendere nel giro di pochi minuti. L’ipotesi è che dietro a questa meticolosa pianificazione ci sia stato un ottimo basista interno. La banda indossava dei passamontagna, anche se qualcuno ha parlato di maschere. Ha invitato i presenti a lasciare borse e devices su una scrivania. «Siamo lavoratori, proprio come voi, non vi preoccupate, non ci prendiamo i soldi vostri», avrebbe precisato uno di loro, secondo quanto riportato dalla testata.

Il malore di una signora. Uno di loro: «Vuole una bottiglietta d’acqua?»

Durante il blitz una signora ha avuto una crisi d’ansia. Uno dei rapinatori le si è avvicinato e avrebbe provato a tranquillizzarla: «È tutto a posto si segga, si calmi. Vuole un po’ d’acqua?». Sempre secondo quanto ricostruisce NapoliToday, dalle testimonianze raccolte la rapina si è svolta in modo abbastanza sereno. Poi i malviventi si sono dileguati, prima dell’irruzione dei Carabinieri. I militari dell’arma, la polizia e i vigili del fuoco sono piombati davanti alla filiale nel giro di pochi minuti. Uno dei membri del gruppo, al loro arrivo, avrebbe detto quasi sorpreso: «E mo’ a questi chi li ha chiamati?».

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(Una signora esulta all’uscita dalla banca rapinata nel quartiere Vomero a Napoli. Numerosi clienti si sono recati in banca per sapere se tra le cassette trafugate c’era anche la loro. 17 aprile 2026 ANSA/CIRO FUSCO)

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