Rapina in banca a Napoli: nelle fogne trovato un generatore elettrico. La fuga della banda nei cunicoli – Il video

La scoperta, sotto piazza delle Medaglie d'Oro, nella filiale di Crédit Agricole dove ieri c'è stata una rapina con ostaggi

Un generatore elettrico e altri arnesi, tra cui alcuni secchi e palette, sono stati trovati nella rete fognaria sotto la banca di piazza Medaglie d’Oro a Napoli dove ieri è stata messa a segno una rapina con ostaggi. A trovare il materiale i tecnici di Abc, azienda del Comune di Napoli responsabile del servizio idrico e della rete fognaria. Sul posto i Carabinieri, intervenuti ieri nell’immediatezza dei fatti e che conducono le indagini coordinate dalla Procura di Napoli.

La scoperta di stamane in piazza delle Medaglie d’Oro

La fuga nei cunicoli

Ieri la banda, dopo aver svuotato le cassette di sicurezza, si è dileguata facendo perdere le sue tracce. L’ipotesi è che la fuga sia stata possibile attraverso un foro praticato già nella notte precedente che ha consentito l’accesso alla rete fognaria. L’assalto della filiale della banca Crédit Agricole è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno. Dentro l’istituto bancario, nel quartiere Arenella, al momento del blitz erano presenti almeno 25 persone, tra clienti e impiegati. Un uomo, fuori dalla filiale, notando i movimenti delle persone all’interno ha chiamato il 112, facendo scattare l’allarme. La banca è stata circondata nel giro di pochi minuti da vetture dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La banda, di almeno 5 componenti e con addosso maschere raffiguranti attori americani famosi, ha tenuto in ostaggio clienti e dipendenti fino alla loro liberazione, avvenuta intorno alle 15. Non prima di aver rubato il possibile svanendo nel nulla, probabilmente sfruttando la rete fognaria e il materiale trovato stamane.