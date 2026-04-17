Rapina in banca a Napoli: nelle fogne trovato un generatore elettrico. La fuga della banda nei cunicoli – Il video
Un generatore elettrico e altri arnesi, tra cui alcuni secchi e palette, sono stati trovati nella rete fognaria sotto la banca di piazza Medaglie d’Oro a Napoli dove ieri è stata messa a segno una rapina con ostaggi. A trovare il materiale i tecnici di Abc, azienda del Comune di Napoli responsabile del servizio idrico e della rete fognaria. Sul posto i Carabinieri, intervenuti ieri nell’immediatezza dei fatti e che conducono le indagini coordinate dalla Procura di Napoli.
La fuga nei cunicoli
Ieri la banda, dopo aver svuotato le cassette di sicurezza, si è dileguata facendo perdere le sue tracce. L’ipotesi è che la fuga sia stata possibile attraverso un foro praticato già nella notte precedente che ha consentito l’accesso alla rete fognaria. L’assalto della filiale della banca Crédit Agricole è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno. Dentro l’istituto bancario, nel quartiere Arenella, al momento del blitz erano presenti almeno 25 persone, tra clienti e impiegati. Un uomo, fuori dalla filiale, notando i movimenti delle persone all’interno ha chiamato il 112, facendo scattare l’allarme. La banca è stata circondata nel giro di pochi minuti da vetture dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La banda, di almeno 5 componenti e con addosso maschere raffiguranti attori americani famosi, ha tenuto in ostaggio clienti e dipendenti fino alla loro liberazione, avvenuta intorno alle 15. Non prima di aver rubato il possibile svanendo nel nulla, probabilmente sfruttando la rete fognaria e il materiale trovato stamane.