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Napoli, paura in piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati nel Crédit Agricole, liberati gli ostaggi – I video

16 Aprile 2026 - 13:55 Alba Romano
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L'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco nel quartiere Vomero

È in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole. Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori si sarebbero barricati nella filiale, dove erano presenti diversi clienti come ostaggi.

Secondo quanto si apprende, tre persone avrebbero accusato un malore durante le fasi del sequestro. Per permettere l’uscita in sicurezza dei presenti, i vigili del fuoco hanno aperto un varco in una vetrina della banca, da cui sono stati fatti uscire poco fa tutti gli ostaggi, ora finalmente liberi.

Sul posto è stata individuata un’auto con la targa coperta da un cartone, che sembrerebbe essere il mezzo utilizzato dai rapinatori per raggiungere l’istituto di credito. L’area resta presidiata dalle forze dell’ordine per completare l’intervento e accertare l’eventuale presenza di armi e il numero esatto dei malviventi coinvolti.

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