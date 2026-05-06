Anziana in sedia a rotelle rapinata, i ladri fuggono in auto: la polizia scopre il covo e li arresta

A Casal Bertone, una 79enne è stata vittima di una rapina. L'intervento dei carabinieri ha permesso l'arresto della banda dei ladri e l'individuazione del covo

Uno scippo ai danni di una persona indifesa. È successo nel pomeriggio del 5 maggio a Casal Bertone, a Roma. Un’anziana in sedia a rotelle è stata vittima di una rapina: una donna le ha strappato la catenina d’oro che portava al collo, per poi fuggire a bordo di un auto. Un colpo che sembrava sicuro, ma è stato presto sventato. L’intervento dei carabinieri è scattato in piazza De Cristoforis, al Tiburtino, verso le 17, quando la 79enne ha riferito l’accaduto alle forze dell’ordine.

Il covo della banda

Le indagini hanno permesso di rintracciare velocemente i due responsabili della rapina e di fermare una donna di 37 anni, in possesso della refurtiva, e di un 31enne alla guida dell’auto. Ma le ricerche non sono finite qui: i carabinieri sono risaliti al covo della banda. Si tratta di un’abitazione situata in via Vitaliano Ponti, zona Torrespaccia. Qui è stato trovato un altro uomo, di 38 anni, e un deposito di oggetti: numerose confezioni di sigarette elettroniche, diversi smartphone e orologi da polso, oggetti di bigiotteria, una pistola giocattolo priva del tappo rosso, fedele riproduzione di un’arma reale. I presenti non hanno saputo giustificare il possesso di quel materiale, che è stato sequestrato. I carabinieri hanno quindi denunciato i tre alla magisratura per i reati di furto con strappo e ricettazione in concorso.