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Trump parla di guerra Iran con bambini nello Studio Ovale: Forse siete troppo giovani per questo – Il video

06 Maggio 2026 - 11:45 Redazione

(Agenzia Vista) Washington, 05 maggio 2026 "In ogni modo, ed è un peccato ma ho dovuto farlo, non possiamo permettere che l'Iran abbia un'arma nucleare. Potreste essere troppo giovani per questo, non so se voglio… probabilmente sanno meglio della maggior parte delle persone. Ma non si può permettere a un gruppo di pazzi di avere un'arma nucleare o il mondo sarebbe nei guai. Il mondo sarebbe nei guai", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un incontro con un gruppo di ragazzi alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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