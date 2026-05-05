David di Donatello, Mattarella scherza con Bisio. La battuta sui rollerblade e la risposta del Presidente (quello vero) – Il video

Il simpatico botta e risposta al Quirinale

Un fuori programma ironico ha animato la cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello presso il Palazzo del Quirinale. Protagonisti del vivace botta e risposta il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’attore Claudio Bisio. L’artista, prendendo la parola nel prestigioso Salone dei Corazzieri, ha ricordato le riprese del film del 2013 “Benvenuto Presidente!”, in cui interpretava un bibliotecario precario eletto accidentalmente Capo dello Stato, girate proprio tra le mura della residenza presidenziale. «Giravo coi rollerblade, è stato lasciato tutto in ordine?». La pronta replica di Mattarella, che ha risposto dicendo: «Non si preoccupi era tutto in ordine. Solo il Cerimoniale era disorientato: a volte la realtà supera la fantasia».