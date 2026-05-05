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Delia cambia il testo di “Bella Ciao” al Concertone, Levante: «La parola partigiano non si tocca»

05 Maggio 2026 - 15:31 Alba Romano
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La cantante torna sulla polemica che ha investito la cantante siciliana sul palco di Roma: «Credo che il messaggio le sia arrivato, quello che non amo è però la gogna mediatica». Le due hanno collaborato al brano "Al mio Paese"

«La polemica è giustificata, nel senso che quel brano lì non va toccato. Qualcuno ha parlato di iconoclastia: credo che in qualche modo si possa essere d’accordo». Levante è tornata sulla polemica che ha investito la giovane artista siciliana Delia, che cantando Bella Ciao sul palco del Concertone del Primo Maggio ha cambiato la parola «partigiano» con «essere umano». «Sono certa che Delia l’abbia fatto con ingenuità e quindi sia stato un errore in buona fede, però il partigiano è partigiano e non si tocca».

Cosa ha detto Levante?

Pur riconoscendo l’errore, Levante ha invitato a ridimensionare i toni della polemica, criticando la gogna mediatica nei confronti della giovane artista. Secondo la cantante, è giusto far notare lo sbaglio, ma senza trasformarlo in un accanimento continuo che rischia di generare stress e alimentare odio. «Credo che il messaggio le sia arrivato, quello che non amo è la gogna mediatica. Bisogna un po’ placare questi animi guerriglieri, perché siamo in un clima storico bellico terribile e non dobbiamo essere di certo noi ad alimentare questa sorta di odio». Infine, ha ribadito con fermezza il valore simbolico del termine: «Per quanto mi riguarda la parola partigiano rimane partigiano e non si cambia con niente. Perché partigiano è uno che va difeso». Delia e Levante, insieme a Serena Brancale, hanno collaborato al brano Al mio Paese. Anche in quell’occasione, il trio era stato criticato da alcuni per aver raccontato un Sud ritenuto poco realistico

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Levante, Serena Brancae e Delia durante il concerto del Primo Maggio a Roma, 01 maggio 2026

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