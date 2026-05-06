Iran, Trump a sorpresa: «Grandi progressi verso un accordo definitivo» – La diretta

L'annuncio del presidente dopo le parole di Rubio e la pressione su Teheran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. E dice che sono stati compiuti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l’Iran. La svolta arriva con un post su Truth in cui il tycoon spiega che il piano per liberare lo Stretto di Hormuz «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». L’annuncio ha fatto balzare i futures azionari alimentando le speranze su un accordo di pace a breve. Che consentirebbe la riapertura dello stretto in cui transita il 20% del greggio mondiale.

Il negoziato

La mossa è maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della tregua. E dopo l’invito del segretario di Stato Marco Rubio all’Iran a «fare una scelta sensata» e a intraprendere la via diplomatica che potrebbe portare alla «ricostruzione, alla prosperità e alla stabilità, e a non rappresentare più una minaccia per il mondo». L’Iran, ha detto Rubio in un briefing alla Casa Bianca, deve «accettare la realtà della situazione». E sedersi al tavolo delle trattative, accettando condizioni che siano vantaggiose non solo per sé, ma anche per il mondo. «Non dovrebbero assolutamente mettere alla prova la volontà degli Usa», ha aggiunto.

Project Freedom

Trump ha annunciato il Project Freedom domenica sera, assicurando i Paesi, le cui navi sono rimaste bloccate per il conflitto, che gli Usa avrebbero «scortato in sicurezza fuori da queste vie d’acqua soggette a restrizioni». Washington ha reso noto che quasi 23.000 marinai, a bordo di navi battenti bandiera di 87 Paesi, sono fermi nel Golfo Persico a causa della chiusura de facto dello Stretto di Hormuz imposta dall’Iran. Domenica sera, il Comando militare centrale Usa (Centcom) ha comunicato che le forze armate avrebbero schierato cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 aerei e navali, piattaforme senza pilota multi-dominio e 15.000 effettivi a sostegno di Project Freedom, verso cui Teheran ha reagito con rinnovata ostilità. L’operazione di scorta delle navi ha provocato uno scontro a fuoco tra Stati Uniti e Iran, oltre a una serie di attacchi missilistici dei pasdaran contro gli Emirati Arabi Uniti.